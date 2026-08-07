 Otniela Sandu, mai sexy ca niciodată la UNTOLD. Secretul din spatele ținutei care a făcut furori
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Otniela Sandu, mai sexy ca niciodată la UNTOLD. Secretul din spatele ținutei care a făcut furori

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Otniela Sandu a fost una dintre cele mai apreciate apariții de la UNTOLD 2026. Actrița a atras toate privirile cu o ținută îndrăzneață, însă spune că alegerea nu a avut nimic de-a face cu tendințele din modă, ci doar cu felul în care s-a simțit în ziua respectivă.

Imagini cu Otniela Sandu la Untold 2026 / foto: Instagram
Imagini cu Otniela Sandu la Untold 2026 / foto: Instagram

Pentru festival, Otniela Sandu a ales o ținută neagră, cu decupaje, completată de o pălărie în stil cowboy. Deși look-ul a atras numeroase aprecieri, actrița spune că nu își construiește aparițiile în funcție de modă.

„Nu sunt omul care trăiește după trenduri sau după ce se poartă și ce nu se poartă. Mă îmbrac în funcție de cum mă simt în ziua respectivă. Pentru mine, asta contează cel mai mult”, a spus Otniela Sandu.

Și-a ales ținuta în doar câteva minute

Vedeta a dezvăluit că nu a petrecut ore întregi pregătindu-se pentru festival. Din contră, alegerea finală a fost făcută foarte repede, după ce s-a gândit inclusiv la o variantă mult mai simplă.

„Am oscilat puțin între o pereche de blugi și ținuta pe care am ales-o în final. M-am îmbrăcat în trei minute, fără să complic lucrurile, și m-am simțit atât de bine, încât nici măcar nu m-a deranjat faptul că mi-am uitat trusa de machiaj acasă. Am avut doar un creion negru și un gloss. Și a fost suficient”, a adăugat Otniela Sandu.

Actrița spune că, din punctul ei de vedere, încrederea este mai importantă decât orice piesă vestimentară.

„Dacă eu mă simt bine în ceea ce port, asta se vede. Atitudinea și starea pe care o ai valorează mai mult decât orice piesă vestimentară. Dacă m-aș îmbrăca doar pentru că așa se cere, aș simți că nu mai sunt eu”, a mai afirmat ea.

„Nu mă definesc hainele”

Otniela Sandu spune că și-a păstrat întotdeauna propriul stil și nu a simțit nevoia să urmeze fiecare tendință.

„Pentru că nu e despre cât de multe pui pe tine! E despre cum te simți în pielea ta. Iar asta schimbă absolut tot! Întotdeauna am pus accent pe starea mea interioară. Hainele pot completa o persoană, dar nu pot înlocui personalitatea. Degeaba porți cea mai frumoasă ținută dacă ea te poartă pe tine!”

La final, actrița a subliniat că hainele nu sunt cele care o definesc.

„Cred că acesta este unul dintre cele mai mari avantaje ale mele: nu mă definesc hainele. Eu le dau viață, nu invers”, a încheiat Otniela Sandu.

Otniela Sandu iubește din nou

La aproape un an de la despărțirea de Sebastian Dobrincu, Otniela Sandu și-a refăcut viața sentimentală. În luna mai, chiar de ziua ei, actrița s-a afișat la Poiana Brașov alături de omul de afaceri Costeluș Cășuneanu, cei doi fiind surprinși de paparazzi în ipostaze tandre.

Vedeta a mărturisit că își dorește ca, într-o zi, să își întemeieze o familie și să devină mamă.

„Tot timpul am spus că-mi doresc familie. Mă văd căsătorită, mă văd mămică. Iubesc foarte tare copiii, am două nepoțele și doi nepoței, cu care petrec foarte mult timp. Sunt fascinată de ei”, a declarat Otniela, pentru Click!

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