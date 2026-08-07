 „Sunt în stare de șoc!” Actrița Minnie Driver a fost victima unui accident auto serios
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„Sunt în stare de șoc!” Actrița Minnie Driver a fost victima unui accident auto serios

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Celebra actriță a fost recent implicată într-un accident auto destul de grav. Vizibil emoționată, vedeta de 56 de ani spune că mașina în care se afla a fost izbită de alt vehicul la o intersecție.

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Într-un filmuleț publicat pe Instagram, Minnie Driver apare purtând un guler cervical și explică faptul că se afla împreună cu prietenul său, Ben Homewood, la bordul unui Kia EV2, atunci când un alt autoturism nu a acordat prioritate într-o intersecție și a intrat cu viteză în mașina lor.

„Am fost implicați într-un accident grav. Cumva am reușit să ieșim vii din mașină. De fapt, nu am ieșit mergând, ci târându-ne, dar am supraviețuit”, a povestit actrița, vizibil afectată. Driver a subliniat că accidentul nu s-a produs din vina lor și a explicat că impactul a fost frontal, după ce celălalt șofer nu a oprit la intersecție.

Deși a suferit doar o entorsă la nivelul gâtului, actrița spune că șocul emoțional este încă puternic: „Sunt bine, dar plâng tot timpul. Sunt în stare de șoc și încă procesez tot ce s-a întâmplat. Știu însă că-mi voi reveni”, a adăugat ea.

„Motivul pentru care nu sunt moartă este mașina pe care o conduceam. Nu am mai fost niciodată implicată într-un accident, dar airbagurile și felul în care a fost construită această mașină ne-au salvat viața. Nu este o reclamă, ci pur și simplu simt nevoia să mulțumesc companiei care a construit-o. Avem familii, oameni care ne iubesc și sunt atât de recunoscătoare că trăiesc”, a declarat ea.

În mesajul care însoțește clipul, Minnie Driver le-a mulțumit și persoanelor care le-au sărit imediat în ajutor după accident, în special șoferului unei dube care a oprit înainte de sosirea ambulanțelor.

Actrița a mărturisit că retrăiește în mod repetat momentul impactului, considerând că aceasta este o parte firească a procesului de vindecare. „Mintea mea retrăiește accidentul iar și iar. Este foarte greu, dar cred că este o etapă necesară pentru a procesa trauma. Plâng mult și asta mă ajută. Sunt profund recunoscătoare familiei, prietenilor și tuturor celor care ne-au fost alături”, a transmis Minnie Driver.

Minnie Driver este cunoscută pentru rolurile din filme precum Good Will Hunting, pentru care a fost nominalizată la premiul Oscar, The Phantom of the Opera și serialul Speechless.

foto - Profimedia

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