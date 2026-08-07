Cum a ajuns Mădălina Ghenea una dintre cele mai cunoscute românce din lume?

Fotomodel de succes, actriță apreciată internațional și femeie de afaceri, Mădălina Ghenea (39 de ani) rămâne una dintre cele mai vizibile prezențe românești pe scena internațională și pe marile ecrane hollywoodiene. În acest ann, actrița a fost din nou în centrul atenției la Festivalul de Film de la Cannes 2026, unde a atras toate privirile cu apariții spectaculoase pe covorul roșu – dar, oriunde ajunge, nu uită să vorbească despre originile sale românești.

Născută pe 8 august 1987, în Slatina, „într-un oraș micuț, lângă o uzină de aluminiu", după cum a povestit chiar ea într-un interviu pentru Pro TV, Mădălina recunoaște că era greu de imaginat, plecând de acolo, drumul care avea s-o ducă la celebritatea internațională de care se bucură astăzi. Fostul ei profesor de actorie, Bernard Hiller, o descria drept „un superstar în devenire", subliniind că este „minunată, o comoară" printre elevele sale.

Carieră de succes

Mădălina și-a început cariera de model la vârsta de 15 ani, prezentând pentru casa de modă Gattinoni în Milano, Italia. De-a lungul anilor, a participat la numeroase prezentări de modă nu doar în România și Italia, ci și în Germania, Japonia, Austria, Spania, Franța și Africa de Sud. De asemenea, a apărut în reclame pentru branduri faimoase precum Peroni, Quelle și New Yorker.

Ochii expresivi și privirea seducătoare, care îi conferă un aer exotic, tenul luminos și trăsăturile sculptate, care îi permit să se adapteze diverselor stiluri și concepte fotografice, silueta zveltă, ideală pentru prezentările de modă și pictorialele de revistă, dar și faptul că vorbește fluent italiană și engleză i-au adus succesul în modă la nivel mondial.

Însă, după cum spune ea, voința și munca depusă pentru ceea ce și-a dorit au contat enorm în clădirea unei cariere internaționale. Mădălina și-a construit o imagine elegantă și rafinată, ceea ce a transformat-o într-o prezență dorită la evenimente de lux și i-a adus aprecierea colaboratorilor săi pentru seriozitatea și profesionalismul de care dă dovadă. Succesul său nu se datorează doar frumuseții, ci și capacității de a se reinventa și de a-și menține o imagine potrivită într-o industrie extrem de competitivă.

Iubește enorm actoria

Debutul său cinematografic a avut loc în 2011, în filmul italian „I soliti idioti‟. Ulterior, a jucat în filme precum „Dom Hemingway‟, alături de Jude Law, și „Youth‟, regizat de Paolo Sorrentino, unde a interpretat rolul Miss Univers. În 2021, a avut o apariție în filmul „House of Gucci‟ de Ridley Scott, interpretând-o pe Sophia Loren. Mădălina își iubește meseria, adoră munca pe platourile de filmare și se implică emoțional în fiecare proiect cinematografic.

Datorită aerului sofisticat și eleganței sale naturale, este adesea distribuită în roluri de femei fatale, misterioase sau aristocratice. Expresivitatea chipului îi permite să transmită emoții fără prea multe cuvinte, un atu important în cinematografie, iar regizorii cu care a lucrat i-au apreciat dedicarea și profesionalismul. Se poate spune că Mădălina Ghenea își construiește cariera de actriță pas cu pas, mizând nu doar pe aspectul său fizic, ci și pe ambiția de a se perfecționa și de a juca în proiecte de calitate.

Relații sub lumina reflectoarelor

De-a lungul carierei sale, Mădălina Ghenea a fost subiectul atenției presei tabloide, în special în ceea ce privește relațiile sale personale. Între sfârșitul anului 2012 și vara anului 2013, se pare că a avut o relație cu actorul scoțian Gerard Butler. Apoi, în anul următor, presa a speculat o legătură cu actorul Michael Fassbender. Relația cu omul de afaceri român Matei Stratan i-a adus Mădălinei o fiică, Charlotte, născută în 2017, care în prezent locuiește cu ea în Italia. Cu toate acestea, actrița preferă să își mențină viața privată departe de lumina reflectoarelor, concentrându-se pe interesele sale profesionale.

@Shutterstock, Instagram/officialmadalinaghenea

Editor: Raluca Toma