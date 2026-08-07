 Tort cu pepene galben. Îți pune vara pe tavă
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Tort cu pepene galben. Îți pune vara pe tavă

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În toiul verii, simți nevoia de un desert răcoritor. Fie că ai o aniversare în familie, fie că vrei să-ți impresionezi prietenii, acest tort cu pepene galben este mai mult decât un preparat de sezon, ci un dulce care te transformă într-o specialistă în prăjituri.

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Ai grijă! Acest tort cu pepene galben este posibil să-ți facă amicii să ceară mai multe porții și să repeți prepararea la zilele lor aniversare, dacă se apropie în curând.

Pepenele galben este și unul dintre cele mai sănătoase ingrediente pentru un desert. Oferă hidratare intensă, vitamina A necesară pentru piele, vitamina C, esențială pentru imunitate. Mai mult, conținutul său scăzut de calorii îl face perfect pentru cei care își doresc un desert fresh și prietenos cu silueta. Tortul cu pepene galben devine astfel nu doar un răsfăț, ci și un preparat dulce cu efecte benefice.

Ingrediente

Pentru blat:

200 g biscuiţi

75 g unt

Pentru cremă:

1 pachet foi de gelatină (10 g)

500 ml lapte

150 g zahăr tos

500 g brânză de vaci

500 ml frişcă lichidă

Pentru ornat:

pepene galben

tort-gelee transparent

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Mod de preparare

Fărâmiţezi biscuiţii şi-i amesteci cu untul topit. Acoperi cu acest amestec fundul unei forme de tort cu partea de jos detaşabilă şi dai blatul la frigider 30 de minute.

Prepari foile de gelatină conform indicaţiilor de pe ambalaj. Fierbi jumătate din cantitatea de lapte cu 100 g din zahărul tos. Stingi focul şi încorporezi foile de gelatină scurse. Adaugi brânza de vaci, restul de lapte şi frişca bătută.

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Întinzi crema peste blatul de biscuiţi şi o nivelezi, apoi introduci tortul în frigider două-trei ore. Tai pepenele galben în felii subţiri. Ornezi cu feliile cu pepene pe care pe acoperi cu un strat de tort-gelee transparent preparat conform instrucţiunilor de pe pachet. Dai tortul din nou la rece peste noapte.

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