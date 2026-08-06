Păr ars de soare? Trucuri simple și măști homemade care hidratează și întăresc podoaba capilară

Soarele, apa sărată, clorul din piscină și temperaturile ridicate pot lăsa urme vizibile asupra podoabei capilare. Dacă părul tău a devenit uscat, tern și dificil de coafat, câteva măști naturale preparate acasă îl pot ajuta să-și recapete hidratarea, elasticitatea și strălucirea.

Din fericire, nu este nevoie să investești în tratamente costisitoare pentru a-i reda aspectul sănătos. Măștile preparate din ingrediente naturale, bogate în vitamine și acizi grași, oferă hidratare intensă și ajută la regenerarea părului deteriorat.

Mască cu avocado și ulei de măsline

Dacă părul tău este aspru la atingere și și-a pierdut elasticitatea, această combinație poate deveni aliatul tău. Avocado este bogat în vitaminele A, E și acizi grași care hrănesc firul de păr, iar uleiul de măsline ajută la refacerea peliculei protectoare și îi oferă strălucire.

Zdrobește pulpa unui avocado bine copt și amestec-o cu două linguri de ulei de măsline extravirgin. Aplică masca pe lungimea părului și pe vârfuri, iar dacă scalpul este foarte uscat, poți masa ușor și rădăcinile. Las-o să acționeze 30-45 de minute, apoi spală părul cu un șampon delicat. Repetă tratamentul o dată pe săptămână.

Iaurt și miere pentru hidratare intensă

Iaurtul conține proteine și acid lactic, ingrediente care contribuie la întărirea firului de păr, în timp ce mierea atrage și păstrează umiditatea în interiorul acestuia.

Amestecă două linguri de iaurt natural cu o lingură de miere și distribuie compoziția pe părul umed. După aproximativ 20-30 de minute, clătește bine și spală părul ca de obicei. Masca este potrivită mai ales pentru părul tern și lipsit de vitalitate.

Clătire cu ceai verde

Ceaiul verde este bogat în antioxidanți și poate reda prospețimea părului afectat de soare și de factorii de mediu.

Prepară o cană de ceai verde și las-o să se răcească complet. După șamponare, folosește ceaiul drept ultimă clătire. Nu este nevoie să îl îndepărtezi imediat. Aplicat constant, poate contribui la un păr mai strălucitor și un scalp mai echilibrat.

Banană și miere pentru părul foarte uscat

Banana este bogată în potasiu și vitamine, iar mierea completează efectul hidratant, lăsând părul mai moale și mai ușor de pieptănat.

Pasează o banană bine coaptă și amestec-o cu două linguri de miere. Aplică masca pe întreaga lungime a părului și las-o să acționeze aproximativ 30 de minute. Clătește cu apă călduță și spală apoi părul cu șampon.

Știai că...

... razele ultraviolete nu afectează doar pielea, ci și firul de păr, reducând cantitatea de proteine și lipide care îi mențin rezistența și elasticitatea?

... apa sărată și clorul din piscine pot accentua deshidratarea părului, motiv pentru care este recomandat să îl clătești cu apă curată imediat după baie?

... un balsam hidratant și o mască aplicată săptămânal sunt la fel de importante vara ca folosirea unei pălării sau a unui spray cu protecție UV pentru păr?

@Imagine creată cu IA

Editor: Raluca Toma