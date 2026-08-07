Apariție spectaculoasă pentru Andreea Ibacka la UNTOLD. Ținuta care i-a pus în valoare silueta

Andreea Ibacka a reușit să atragă toate privirile la UNTOLD, unde a ales o apariție care nu a trecut neobservată. Actrița a mizat pe o ținută îndrăzneață, care i-a pus în valoare silueta și a fost apreciată de fani. După despărțirea de Cabral, vedeta pare să privească cu încredere spre noul capitol din viața sa, iar apariția de la festival a fost interpretată de mulți drept dovada că traversează o perioadă în care se simte mai bine ca niciodată.

Andreea Ibacka a atras toate privirile la UNTOLD. Actrița a ales o ținută îndrăzneață, care i-a pus în valoare silueta și a fost intens comentată de fani. Apariția vedetei vine după despărțirea de Cabral, iar mulți au remarcat că aceasta pare mai încrezătoare și mai radiantă ca niciodată.

Andreea Ibacka a impresionat la festival cu o rochie neagră, cu decupaje îndrăznețe, care i-a evidențiat silueta. Outfitul a fost completat de o geantă tip brâu cu lanțuri metalice și bocanci negri, combinație care a îmbinat eleganța cu un aer rebel.

Apariție spectaculoasă la UNTOLD

Despărțirea de Cabral a fost una discretă, fără scandaluri publice, însă vestea i-a surprins pe fani, având în vedere că cei doi formau unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz.

După separare, actrița a ales să își continue proiectele și să apară în public cu aceeași eleganță. Mulți au interpretat ținuta de la UNTOLD ca pe un simbol al independenței și al noului început din viața sa. Apariția Andreei Ibacka s-a numărat printre cele mai comentate de la festival, iar admiratorii au remarcat că vedeta pare mai tânără, mai relaxată și într-o formă fizică de invidiat.

Andreea Ibacka, imagine rară în costum de baie

Recent, actrița și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare cu o fotografie în costum de baie, o ipostază în care apare foarte rar. Aflată la plajă, Andreea Ibacka și-a etalat silueta tonifiată și a recunoscut că a avut emoții înainte de a publica imaginea.

„Mi-am făcut curaj să postez prima poza în costum de baie din acest sezon. Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”, a scris Andreea Ibacka, pe rețelele de socializare.