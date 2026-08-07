 Neschimbată de 23 de ani! Raluca de la Angels, mamă a cinci copii, are o siluetă de invidiat: „Am renunțat la zahăr”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Neschimbată de 23 de ani! Raluca de la Angels, mamă a cinci copii, are o siluetă de invidiat: „Am renunțat la zahăr”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Raluca Blejușcă și Monica Ene, solistele trupei Angels, au revenit pe scenă, în aceeași formulă de aur, după o pauză de 23 de ani. Timpul pare însă că a stat în loc, căci ambele arată impecabil, și acum, la vârsta de 40 de ani. Exclusiv pentru Click!, Raluca Blejușcă, mamă a cinci copii, ne-a dezvăluit secretul siluetei de invidiat. Ea ne-a vorbit și despre prietenia cu Monica.

Raluca Blejușcă și Monica Ene par neschimbate, deși între aceste două fotografii e o distanță de 23 de ani
1/7
Raluca Blejușcă și Monica Ene par neschimbate, deși între aceste două fotografii e o distanță de 23 de ani

La începutul anilor 2000 au cunoscut celebritatea cu hit-ul „Așa-s băieții”

Solista Raluca Blejușcă ne-a vorbit despre revenirea în showbiz alături de fosta ei colegă de scenă, Monica Ene, din trupa Angels, înființată de Costi Ioniță. Au cunoscut celebritatea, la începutul anilor 2000, cu piesa „Așa-s băieții”, aflată, la acea vreme, în toate topurile muzicale: 

„Vara asta, avem foarte multe spectacole și pe Litoral, cu impresarul Bebe Mihu, avem și la Eforie, și la Saturn, la Techirghiol, vom mai avea la Fetești, dar și la Sibiu. Revenirea pe scenă, alături de Monica, după o pauză de 23 de ani, a fost de succes, fanii ne susțin, cântă alături de noi în concerte, ne știu versurile pieselor. Suntem impresionate, cei din public spun că alături de noi își retrăiesc copilăria și adolescența”, a menționat solista, exclusiv pentru Click!

„Monica a suferit enorm, când ne-am despărțit!”

Raluca a explicat de ce a revenit în trupa Angels, după o pauză atât de mare, de peste două decenii: 

„Am dorit să am și o carieră solo, să cânt singură. Dar, cum pe perioada în care am fost fără Monica, am refuzat să interpretez hit-urile trupei Angels, mi-era dor de această energie, de colega mea, de fanii noștri, de atmosfera de la concerte. 

„Între noi există un imens respect”

Pe Monica am regăsit-o mult mai frumoasă, mai matură. Ea a suferit enorm, când ne-am despărțit, atunci, și nu a crezut niciodată că ne vom mai reuni. S-a bucurat enorm când i-am zis că mă întorc, că refacem trupa. Între noi există un imens respect, fiecare știe ce rol are în trupă, succesul e rodul muncii noastre.

Noi suntem destul de diferite, dar tocmai contrastul acesta dintre noi este tot farmecul. Hăinuțele de scenă ni le facem mai mult singure, le cumpărăm, le mai modificăm, le transformăm, le personalizăm. Suntem creative și în acest sens”, a mai adăugat ea, exclusiv pentru Click!

Secretul taliei de invidiat: „N-am timp să stau jos. Acasă muncesc, pe scenă dansez!”

Raluca Blejușcă, mamă a cinci copii, ne-a mai dezvăluit și secretul taliei sale de invidiat. E greu de crezut că luna aceasta va împlini 40 de ani. Surprinzător, dar nu are diete stricte sau un program copleșitor, la sala de sport. Activitatea susținută, de acasă și de pe scenă, o mențin: 

„N-am timp să stau jos. Acasă am cinci copii, au nevoie de mine, gătesc, spăl, fac lecții cu ei, îi duc în parc, la activități. Iar pe scenă dansăm mult. Nu mai e nevoie și de sport, de exerciții fizice la sală. Sunt oarecum atentă la alimentație, nu prea consum dulciuri, am renunțat de ceva vreme la zahăr. Prefer mierea, e mai bună, atât în ceai cât și în cafea”, ni s-a mai confesat Raluca Blejușcă, exclusiv pentru Click!

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Adrian Rădulescu, interviu despre transformarea lui David Popovici: „Cele 8 kg de masă activă l-au făcut să înoate mai repede!” Ce spune de cantonamentul cu Pan Zhanle şi recordurile mondiale ţintite www.fanatik.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Design fără titlu (7) png
Corina Caragea, vacanță spectaculoasă în Ibiza. Ce spune despre celebra insulă: „Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10” Vedete românești
Schimbările pe care numerologul și specialistul Carmen Harra le vede pe viitor
#Exclusiv Click!
Schimbările pe care numerologul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie un an de transformări uriașe” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Răzvan Fodor a mers pentru prima dată la Untold. Ce l-a impresionat cel mai mult: „Trebuie să fii acolo” Vedete românești
banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
Rod Stewart Foto Shutterstock
Probleme de sănătate pentru Rod Stewart. Ce mesaje a primit de la fani după ce a ajuns la spital Vedete internaționale
Tily Niculae a fost la Untold să-l vadă pe Sting
#Exclusiv Click!
Tily Niculae a fost la Untold să-l vadă pe Sting. De ce spune actrița că nu este un om al festivalurilor Vedete românești
Monica Anghel și fiul ei , Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea
#Exclusiv Click!
Monica Anghel și fiul ei, Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea Vedete românești
image png
Alexandra Stan a născut! Artista a devenit mamă pentru prima dată Vedete românești
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net