Neschimbată de 23 de ani! Raluca de la Angels, mamă a cinci copii, are o siluetă de invidiat: „Am renunțat la zahăr”

Raluca Blejușcă și Monica Ene, solistele trupei Angels, au revenit pe scenă, în aceeași formulă de aur, după o pauză de 23 de ani. Timpul pare însă că a stat în loc, căci ambele arată impecabil, și acum, la vârsta de 40 de ani. Exclusiv pentru Click!, Raluca Blejușcă, mamă a cinci copii, ne-a dezvăluit secretul siluetei de invidiat. Ea ne-a vorbit și despre prietenia cu Monica.

1/7 Raluca Blejușcă și Monica Ene par neschimbate, deși între aceste două fotografii e o distanță de 23 de ani

La începutul anilor 2000 au cunoscut celebritatea cu hit-ul „Așa-s băieții”

Solista Raluca Blejușcă ne-a vorbit despre revenirea în showbiz alături de fosta ei colegă de scenă, Monica Ene, din trupa Angels, înființată de Costi Ioniță. Au cunoscut celebritatea, la începutul anilor 2000, cu piesa „Așa-s băieții”, aflată, la acea vreme, în toate topurile muzicale:

„Vara asta, avem foarte multe spectacole și pe Litoral, cu impresarul Bebe Mihu, avem și la Eforie, și la Saturn, la Techirghiol, vom mai avea la Fetești, dar și la Sibiu. Revenirea pe scenă, alături de Monica, după o pauză de 23 de ani, a fost de succes, fanii ne susțin, cântă alături de noi în concerte, ne știu versurile pieselor. Suntem impresionate, cei din public spun că alături de noi își retrăiesc copilăria și adolescența”, a menționat solista, exclusiv pentru Click!

„Monica a suferit enorm, când ne-am despărțit!”

Raluca a explicat de ce a revenit în trupa Angels, după o pauză atât de mare, de peste două decenii:

„Am dorit să am și o carieră solo, să cânt singură. Dar, cum pe perioada în care am fost fără Monica, am refuzat să interpretez hit-urile trupei Angels, mi-era dor de această energie, de colega mea, de fanii noștri, de atmosfera de la concerte.

„Între noi există un imens respect”

Pe Monica am regăsit-o mult mai frumoasă, mai matură. Ea a suferit enorm, când ne-am despărțit, atunci, și nu a crezut niciodată că ne vom mai reuni. S-a bucurat enorm când i-am zis că mă întorc, că refacem trupa. Între noi există un imens respect, fiecare știe ce rol are în trupă, succesul e rodul muncii noastre.

Noi suntem destul de diferite, dar tocmai contrastul acesta dintre noi este tot farmecul. Hăinuțele de scenă ni le facem mai mult singure, le cumpărăm, le mai modificăm, le transformăm, le personalizăm. Suntem creative și în acest sens”, a mai adăugat ea, exclusiv pentru Click!

Secretul taliei de invidiat: „N-am timp să stau jos. Acasă muncesc, pe scenă dansez!”

Raluca Blejușcă, mamă a cinci copii, ne-a mai dezvăluit și secretul taliei sale de invidiat. E greu de crezut că luna aceasta va împlini 40 de ani. Surprinzător, dar nu are diete stricte sau un program copleșitor, la sala de sport. Activitatea susținută, de acasă și de pe scenă, o mențin:

„N-am timp să stau jos. Acasă am cinci copii, au nevoie de mine, gătesc, spăl, fac lecții cu ei, îi duc în parc, la activități. Iar pe scenă dansăm mult. Nu mai e nevoie și de sport, de exerciții fizice la sală. Sunt oarecum atentă la alimentație, nu prea consum dulciuri, am renunțat de ceva vreme la zahăr. Prefer mierea, e mai bună, atât în ceai cât și în cafea”, ni s-a mai confesat Raluca Blejușcă, exclusiv pentru Click!