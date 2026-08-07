 Imagini rare cu George și Ilinca Simion: „Am revenit în locul unde am trăit una dintre cele mai frumoase zile”
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Imagini rare cu George și Ilinca Simion: „Am revenit în locul unde am trăit una dintre cele mai frumoase zile”

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George Simion și Ilinca trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în această perioadă se bucură de clipe emoționante, care îi aduc și mai aproape. Soția politicianului este însărcinată pentru a doua oară, iar până când copilul va veni pe lume, cei doi se bucură de momente de vis împreună.

Ilinca Simion a postat noi fotografii din timpul sarcinii
Ilinca Simion a postat noi fotografii din timpul sarcinii

În această perioadă, George Simion și Ilinca au revenit într-un loc special, de unde au și postat câteva imagini în mediul online. Soția politicianului este însărcinată pentru a doua oară, iar copilul va veni în curând pe lume. Cuplul se bucură acum de momente de vis împreună, iar Ilinca Simion a împărtășit un mesaj emoționant în mediul online.

„După patru ani, am revenit în locul unde am trăit una dintre cele mai frumoase zile din viața noastră. Unele locuri păstrează pentru totdeauna cele mai prețioase amintiri”, a scris Ilinca Simion pe Instagram.

Ilinca Simion este însărcinată pentru a doua oară

Cei doi mai au împreună un copil
Cei doi mai au împreună un copil

George și Ilinca Simion au devenit părinți pentru prima oară în urmă cu aproape doi ani, iar acum se pregătesc să-și mărească familia. Ei mai au împreună un băiat pe nume Radu, iar politicianul a vorbit în repetate rânduri despre importanța familiei în viața sa.

George Simion și Ilinca s-au căsătorit în urmă cu aproape trei ani, iar de-a lungul acestor ani au fost văzuți împreună la mai multe evenimente publice importante din viața publică a liderului partidului AUR.

Cine este Ilinca Simion

În vârstă de numai 28 de ani, Ilinca Simion este absolventă a Facultății de Drept. După ce și-a finalizat studiile, Ilinca Simion a efectuat stagii de practică în diverse instituții publice.

În ultimii ani, ea s-a concentrat asupra vieții de familie și a fost mereu aproape de soțul ei de-a lungul carierei politice a acestuia. Chiar dacă nu este implicată direct în politică, Ilinca Simion a reprezentat mereu un sprijin pentru soțul ei, mai ales în timpul campaniilor electorale.

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