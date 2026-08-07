Grecia reduce prețurile la alimente. Românii profită și cumpără ulei de măsline în cantități mari

Vești bune pentru turiștii care își petrec vacanța în Grecia. Marile lanțuri de magazine au început să reducă prețurile la mai multe produse alimentare și de uz casnic, ca urmare a unui acord negociat cu autoritățile elene. În același timp, producătorii avertizează că uleiul de măsline ar putea urma direcția opusă, fiind așteptate majorări de preț în lunile următoare din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

În acest context, tot mai mulți turiști români aleg să cumpere cantități mai mari de ulei de măsline înainte ca acesta să se scumpească.

Reduceri la alimente în magazinele din Grecia

Potrivit agenției bulgare Novinite, supermarketurile din Grecia au început deja să afișeze prețuri mai mici la o serie de produse esențiale, chiar înainte ca acordul oficial dintre retaileri și Guvern să intre complet în vigoare.

Datele prezentate de Uniunea Consumatorilor arată că, față de aceeași perioadă a anului trecut, prețurile la fructe și legume au scăzut cu aproximativ 7%, brânzeturile sunt mai ieftine cu 2%, iar pastele au înregistrat o reducere medie de 5%.

Ministerul Dezvoltării din Grecia estimează că acest proces va continua și în următoarele săptămâni.

Ministrul Dezvoltării, Takis Theodorikakos, a declarat că, „până la sfârșitul lunii august, prețurile tuturor produselor de bază vor fi reduse cu cel puțin 5%”.

Ce produse vor avea prețuri mai mici

Programul de reducere a prețurilor este prevăzut să rămână în vigoare între două și patru luni și include numeroase produse de consum zilnic.

Printre acestea se numără:

carne;

pâine;

făină;

ouă;

produse pentru curățenie;

alte alimente de bază.

Retailerii încearcă astfel să atenueze impactul costului ridicat al vieții și să își păstreze clienții într-o perioadă în care consumatorii sunt tot mai atenți la cheltuieli.

Uleiul de măsline ar putea deveni mai scump

În contrast cu ieftinirile din magazine, producătorii de ulei de măsline avertizează că seceta din acest an afectează producția și ar putea duce la creșteri importante de preț.

Fermierii din regiunea Halkidiki spun că turiștii au început deja să cumpere stocuri consistente de ulei de măsline, anticipând scumpirile din sezonul rece.

Românii și bulgarii își fac provizii

Producătorii locali susțin că vizitatorii din România și Bulgaria se numără printre cei mai activi cumpărători.

Aceștia achiziționează cantități mai mari de ulei de măsline pentru a le transporta acasă, profitând de prețurile actuale înainte ca eventualele majorări să intre în vigoare.

Dacă estimările privind recolta se vor confirma, uleiul de măsline ar putea deveni unul dintre produsele alimentare afectate cel mai puternic de seceta din acest an, chiar în timp ce alte categorii de produse continuă să se ieftinească în magazinele din Grecia.