Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă

Theo Rose a avut parte de o surpriză emoționantă în timpul concertului susținut la Nibiru. Cu o zi înainte să împlinească 29 de ani, artista a fost sărbătorită chiar pe scenă, în fața miilor de oameni veniți la festival, care i-au cântat „La mulți ani”.

Theo Rose a făcut spectacol la Nibiru, unde a cântat alături de trupa sa în fața unui public numeros. Fanii au cântat alături de artistă, iar unul dintre cele mai apreciate momente ale serii a fost atunci când aceasta a urcat pe scenă purtând drapelul României, gest răsplătit cu aplauze și urale.

Theo Rose, surprinsă chiar în timpul concertului

Spre finalul concertului, show-ul a fost întrerupt pentru o surpriză pregătită de echipa artistei și de organizatori. Unul dintre instrumentiști a oprit muzica și a anunțat:

„Stop! Stop! Stop, băieți! Este ziua surorii noastre: Theo Rose”.

În acel moment, publicul a început să îi cânte „La mulți ani”, iar Selly a urcat pe scenă cu un buchet de flori și un tort pentru sărbătorită. Vizibil emoționată, Theo Rose le-a mulțumit tuturor pentru momentul pregătit.

„Mulțumesc, Selly! A fost minunat pentru mine să mă aflu pentru prima dată pe scena asta. Ați fost minunați. Am avut foarte mari emoții, cred că ați observat. Ați trăit cu mine tot. Vă iubesc, vă mulțumesc! Abia aștept să ne vedem joia viitoare. Mulțumesc, Nibiru!”, a spus artista.

Fiul artistei a urmărit totul din public

Printre cei care au asistat la momentul special s-a aflat și Sasha, fiul lui Theo Rose și al regizorului Anghel Damian. După concert, artista a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu băiețelul privind spre scenă.

„Băiatul meu a fost acolo. Mulțumim! Atât de multă lume”, a transmis Theo Rose.

În această perioadă, artista are un program încărcat, susținând concerte în toată țara. În paralel, filmează și pentru noul sezon al emisiunii „Vocea României”, unde revine în rolul de antrenor alături de Horia Brenciu, Irina Rimes, Smiley și Tudor Chirilă.

Sasha, tot mai prezent în viața profesională a mamei sale

La sfârșitul lunii iulie, Theo Rose și-a încântat fanii după ce a publicat mai multe imagini cu Sasha, surprins în culisele filmărilor pentru emisiunea „Vocea României”. Băiețelul, care va împlini în curând trei ani, a petrecut câteva momente speciale alături de mama sa pe platoul de filmare.

Theo Rose și Anghel Damian formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc, iar artista vorbește adesea despre fiul lor și despre bucuria pe care acesta le-o aduce în fiecare zi.