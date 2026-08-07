Iustina Loghin, pusă la zid că s-a machiat înainte să nască. Ce le-a răspuns cârcotașilor

Iustina Loghin trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, după ce a devenit mamă pentru a doua oară. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, însă un gest făcut chiar înainte de naștere a stârnit un val de reacții în mediul online.

Pe 26 iulie, Iustina Loghin și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară. Cei doi și-au mărit familia cu un băiețel, pe care l-au numit Milan, iar micuța Ivana este încântată de noul ei rol de soră mai mare.

Cu puțin timp înainte de naștere, Iustina s-a filmat în salonul de spital, în timp ce era machiată. Imaginile au stârnit numeroase comentarii, iar părerile internauților au fost împărțite. Unele femei au spus că nu ar fi ales niciodată să se machieze înainte de a-și ține copilul în brațe.

„Nu aș fi putut să-mi pup bebelușul, să-l miros... cu atâtea boeli pe față. Așa nu!”, a fost unul dintre comentariile primite de Iustina Loghin.

Pe de altă parte, alte mămici au susținut că nu văd nimic greșit în faptul că o femeie își dorește să fie aranjată într-un moment atât de important.

„Și eu m-am aranjat înainte să nasc. Este ceva normal, dar prin comentarii văd că doamnele sunt supărate, oare de ce?”, a scris o altă persoană.

Replica Iustinei Loghin

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” nu a lăsat comentariile fără răspuns și le-a transmis un mesaj celor care au criticat-o.

„Câtă invidie și frustrare pot exista din partea unor femei. Nu am pomenit așa ceva! Se pare că este o greșeală să fii o femeie îngrijită și aranjată. Doamne ferește!”, a transmis Iustina Loghin, pe Instagram.

Momente emoționante la reuniunea „Insula Iubirii”

Recent, Iustina și Cornel au revenit în fața lui Radu Vâlcan, în ediția specială „Insula Iubirii – Reuniuni”. Cei doi au retrăit momente importante din sezonul 8, iar emoțiile au fost puternice.

La începutul întâlnirii, imaginile din viața lor de familie i-au emoționat până la lacrimi, însă atmosfera s-a schimbat atunci când au fost difuzate secvențe din perioada petrecută în Thailanda. Iustina a recunoscut că încă îi este greu să privească acele imagini.

„Am petrecut acolo pentru toată viața. Nu mă pot uita nici acum, după doi ani. Vai de capul meu. Uită-te. Vai, Doamne. Nici acum nu mă pot uita la aceste imagini, sunt prea rele. Eram bipolară. Știam că sunt nebună, dar nici chiar așa de nebună!”.