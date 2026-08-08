Actorul Dustin Hoffman împlinește 89 de ani. „Tot ce am acum este această perioadă limitată de timp”

A petrecut mai bine de șase decenii în lumina reflectoarelor iar astăzi este unul dintre cele mai cunoscute și mai faimoase nume de la Hollywood. Este vorba despre legendarul actor american Dustin Hoffman, care își sărbătorește ziua de naștere pe 8 august.

Ziua de astăzi este una importantă pentru actorul american Dustin Hoffman, care împlinește vârsta de 89 de ani. El și-a petrecut o bună parte din viață jucând în filme, iar cariera sa se întinde de-a lungul a peste șase decenii.

Hoffman a reușit să câștige două premii Oscar pentru cel mai bun actor, pentru rolurile sale în „Kramer contra Kramer” (1979) și „Omul ploii” (1988). În total, el a fost nominalizat pentru trofeul de cel mai bun actor de nu mai puțin de șapte ori, de-a lungul carierei sale.

Dustin Hoffman împlinește astăzi 89 de ani

În trecut, Hoffman a vorbit despre vârsta sa și a spus că a îmbătrâni este un dar care nu ar trebui luat întotdeauna de bun. De asemenea, actorul american a fost întrebat și care este secretul din spatele longevității sale în actorie.

„Viața este mai simplă atunci când ești bun cu oamenii. Este mult mai simplă”, a spus Hoffman, potrivit extratv.com.

Pe 30 noiembrie 2026, actorul urmează să-și publice volumul de memorii, intitulat „Look at Me”. Iar crearea acestei cărți a fost mult mai complexă decât anticipase artistul.

„Este interesant, pentru că nu mă așteptam să fie atât de dureros pe cât este, deoarece scrii despre ceva ce s-a întâmplat în trecut, iar asta înseamnă că nu se va mai întâmpla niciodată. Și cred că aceasta este partea cea mai grea. Acea parte din viața mea s-a încheiat, iar tot ce am acum este această perioadă limitată de timp...”, a spus Hoffman, vorbind despre volumul de memorii.

A primit recent Globul de Cristal

Chiar la începutul lunii iulie, Dustin Hoffman a primit Globul de Cristal, pentru contribuția pe care a adus-o cinematografiei din întreaga lume. Premiul i-a fost oferit în cadrul ceremoniei de deschidere a celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Karlovy Vary.

În cadrul ceremoniei a fost proiectat un montaj cu unele dintre cele mai faimoase roluri ale sale, iar actorul american a fost vizibil emoționat.