Spectacol de baschet la București! Staruri mondiale și viitoare vedete olimpice joacă 3x3

Bucureștiul devine, între 7 și 9 august, una dintre capitalele mondiale ale baschetului 3x3. Unele dintre cele mai bune jucătoare din circuitul feminin, dar și tineri care visează să ajungă la Jocurile Olimpice, vor juca pe terenul special amenajat în ParkLake Shopping Center. Iar spectatorii nu trebuie să scoată niciun ban din buzunar: accesul este gratuit.

Capul de afiș este turneul din circuitul profesionist feminin FIBA 3x3 Women’s Series, unde România va avea mai multe reprezentante, în frunte cu CS Rapid.

Giuleștencele vin la etapa de acasă după un sezon foarte bun, în care au obținut deja primele două victorii din istoria clubului în Women’s Series.

Rapid o are drept lider pe franțuzoaica Hortense Limouzin, una dintre jucătoarele importante ale baschetului 3x3 european. Ea a făcut parte din naționala Franței la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.

Premii de 50.000 de dolari la București

Concurența va fi însă pe măsură. La București vor veni formații puternice precum Țările de Jos, câștigătoare recent a etapei de la Tokyo, Germania, Franța sau Beijing.

În total, 16 echipe din 11 țări vor participa la turneu.

România va fi reprezentată de CS Rapid, echipa națională și Team Bucharest.

Miza financiară nu este deloc una mică. Etapa bucureșteană oferă premii totale de 50.000 de dolari.

Women’s Series are un format aparte, pentru că permite participarea atât a echipelor naționale, cât și a formațiilor private sau de club.

Bucureștiul se regăsește astfel, pentru al doilea an consecutiv, pe harta unui circuit care în 2026 ajunge și în orașe precum Amsterdam, Viena, Manila, Baku, Singapore, Bordeaux, Bangkok sau Tokyo.

Echipele strâng puncte și luptă pentru calificarea la marea finală de la Shanghai. Anul trecut, CS Rapid a terminat competiția pe locul 7.

Viitoarele vedete ale Jocurilor Olimpice joacă și ele la București

În paralel cu turneul feminin de elită va avea loc și o etapă din FIBA 3x3 Nations League, competiție rezervată jucătorilor sub 23 de ani.

România, Franța, Serbia, Spania, Grecia și Marea Britanie se vor înfrunta timp de trei zile în ParkLake.

Pentru tinerii baschetbaliști, Nations League reprezintă una dintre cele mai importante rampe de lansare spre marile competiții internaționale.

O parte dintre jucătorii care vor putea fi văzuți acum la București ar putea ajunge peste câțiva ani chiar la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028 sau Brisbane 2032.

Etapa Nations League de la București este organizată de Sport Arena Streetball.

Nu va fi doar baschet

Organizatorii pregătesc și un adevărat festival de sport urban.

Pe lângă partidele disputate în atriumul ParkLake Shopping Center, în exterior vor exista zone dedicate publicului și mai multe activități pentru copii și adulți.

Fanii vor putea participa la jocuri și concursuri cu premii, vor avea la dispoziție o zonă de gaming pe consolă și chiar un teren de volei.

Spectacolul va continua și între partide. Sunt programate momente cu trupe de dans, majorete și artiști ai Circului Metropolitan București.

Turneele se desfășoară în perioada 7-9 august, iar accesul publicului la meciuri și la activitățile organizate în ParkLake Shopping Center este gratuit.