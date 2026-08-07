 Spectacol de baschet la București! Staruri mondiale și viitoare vedete olimpice joacă 3x3
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Spectacol de baschet la București! Staruri mondiale și viitoare vedete olimpice joacă 3x3

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bucureștiul devine, între 7 și 9 august, una dintre capitalele mondiale ale baschetului 3x3. Unele dintre cele mai bune jucătoare din circuitul feminin, dar și tineri care visează să ajungă la Jocurile Olimpice, vor juca pe terenul special amenajat în ParkLake Shopping Center. Iar spectatorii nu trebuie să scoată niciun ban din buzunar: accesul este gratuit.

Rapid e în mare formă în acest sezon
Rapid e în mare formă în acest sezon

Capul de afiș este turneul din circuitul profesionist feminin FIBA 3x3 Women’s Series, unde România va avea mai multe reprezentante, în frunte cu CS Rapid.

Giuleștencele vin la etapa de acasă după un sezon foarte bun, în care au obținut deja primele două victorii din istoria clubului în Women’s Series.

Rapid o are drept lider pe franțuzoaica Hortense Limouzin, una dintre jucătoarele importante ale baschetului 3x3 european. Ea a făcut parte din naționala Franței la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.

Meciurile au fani foarte pătimași
Meciurile au fani foarte pătimași

Premii de 50.000 de dolari la București

Concurența va fi însă pe măsură. La București vor veni formații puternice precum Țările de Jos, câștigătoare recent a etapei de la Tokyo, Germania, Franța sau Beijing.

În total, 16 echipe din 11 țări vor participa la turneu.

România va fi reprezentată de CS Rapid, echipa națională și Team Bucharest.

Miza financiară nu este deloc una mică. Etapa bucureșteană oferă premii totale de 50.000 de dolari.

Women’s Series are un format aparte, pentru că permite participarea atât a echipelor naționale, cât și a formațiilor private sau de club.

Bucureștiul se regăsește astfel, pentru al doilea an consecutiv, pe harta unui circuit care în 2026 ajunge și în orașe precum Amsterdam, Viena, Manila, Baku, Singapore, Bordeaux, Bangkok sau Tokyo.

Echipele strâng puncte și luptă pentru calificarea la marea finală de la Shanghai. Anul trecut, CS Rapid a terminat competiția pe locul 7.

A devenit deja o tradiție ca la ParkLake să se joace meciuri de baschet 3x3
A devenit deja o tradiție ca la ParkLake să se joace meciuri de baschet 3x3

Viitoarele vedete ale Jocurilor Olimpice joacă și ele la București

În paralel cu turneul feminin de elită va avea loc și o etapă din FIBA 3x3 Nations League, competiție rezervată jucătorilor sub 23 de ani.

România, Franța, Serbia, Spania, Grecia și Marea Britanie se vor înfrunta timp de trei zile în ParkLake.

Pentru tinerii baschetbaliști, Nations League reprezintă una dintre cele mai importante rampe de lansare spre marile competiții internaționale.

O parte dintre jucătorii care vor putea fi văzuți acum la București ar putea ajunge peste câțiva ani chiar la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028 sau Brisbane 2032.

Etapa Nations League de la București este organizată de Sport Arena Streetball.

La ParkLake va fi un festival sportiv în toată regula
La ParkLake va fi un festival sportiv în toată regula

Nu va fi doar baschet

Organizatorii pregătesc și un adevărat festival de sport urban.

Pe lângă partidele disputate în atriumul ParkLake Shopping Center, în exterior vor exista zone dedicate publicului și mai multe activități pentru copii și adulți.

Fanii vor putea participa la jocuri și concursuri cu premii, vor avea la dispoziție o zonă de gaming pe consolă și chiar un teren de volei.

Spectacolul va continua și între partide. Sunt programate momente cu trupe de dans, majorete și artiști ai Circului Metropolitan București.

Turneele se desfășoară în perioada 7-9 august, iar accesul publicului la meciuri și la activitățile organizate în ParkLake Shopping Center este gratuit.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Sir Alex Ferguson si Jose Mourinho (EPA) jpg
Marele regret al carierei lui Mourinho: „Spre seară m-a sunat şi plângea” Fotbal internațional
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu i-a cucerit. Favorit la supremație și în noul sezon: „Știe ce face!” Fotbal internațional
Leo Messi (EPA) jpg
Și-a luat adio de la cel care i-a fost tată și mentor. Messi Sr. a fost înmormântat Fotbal intern
image png
Daria Vrînceanu, vicecampioană mondială la triplusalt! Ce loc a ocupat România în clasamentul pe medalii Alte sporturi
Irina Begu Victor Crivoi 1 jpg
Tenisul unește destine! Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, Victor Crivoi Alte sporturi
image png
Doliu în NBA. A murit Don Nelson, unul dintre cei mai influenți antrenori din istoria baschetului american Alte sporturi
Darius Olaru (Sportpictures) jpg
Olaru, debut cu gol în campionatul belgian. Ce spune presa internațională Fotbal internațional
Catalin Preda, natatie, campion european la sarituri de la mare inaltime (EPA) jpg
România, AUR la Paris: Preda, campion european la sărituri de la mare înălțime Alte sporturi
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net