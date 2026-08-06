Umilință istorică pentru CFR Cluj! Tromsø a făcut spectacol în Gruia: „Nu mai știm cum e cu fotbalul”

CFR Cluj a trăit una dintre cele mai negre seri din istoria sa europeană. Echipa ardeleană a fost zdrobită chiar în Gruia de norvegienii de la Tromsø IL, scor 0-5, în prima manșă a turului al treilea preliminar din Conference League. După acest rezultat, calificarea pare o misiune imposibilă pentru formația clujeană.

Norvegienii au dominat categoric partida și au profitat de fiecare slăbiciune a defensivei gazdelor. Heine Åsen Larsen a marcat de două ori, în minutele 5 și 20, iar Isak Dahlqvist a reușit un hat-trick, înscriind în minutele 27, 61 și 74. A fost cea mai drastică înfrângere suferită de CFR Cluj pe teren propriu în cupele europene.

CFR Cluj, făcută KO în mai puțin de o jumătate de oră

Dezastrul a început după numai cinci minute. Defensiva clujeană a rămas fără reacție la o centrare venită din partea dreaptă, iar Heine Larsen a deschis scorul din apropierea porții.

Atacantul norvegian a făcut 2-0 în minutul 20, cu un șut de la marginea careului, după ce a fost lăsat complet liber. Șapte minute mai târziu, Dahlqvist a trimis mingea la colțul lung și a stabilit scorul pauzei: 3-0.

Tromsø a mai marcat o dată înainte de pauză, însă golul lui Nyhammer a fost anulat de arbitrajul video pentru ofsaid. CFR a contat foarte puțin în atac și nu a reușit să pună în pericol poarta adversă.

Nici introducerea lui Octavian Vâlceanu în locul lui Andre Moreira nu a schimbat situația. Portarul a avut câteva intervenții importante, dar nu a putut evita alte două goluri. Dahlqvist a înscris din nou în minutele 61 și 74, completând o seară de coșmar pentru echipa din Gruia. Primul șut pe spațiul porții al gazdelor a venit abia în minutul 85, prin Alexandru Șfaiț. CFR nu a reușit nici măcar golul de onoare.

Alin Fică: „M-am simțit neputincios”

Alin Fică a avut un discurs extrem de dur la finalul întâlnirii. Mijlocașul și-a cerut scuze în fața suporterilor, a conducerii și a tuturor celor care susțin clubul.

„Este o seară neagră pentru noi. Din păcate, se repetă povestea de anul trecut. M-am simțit neputincios în fața acestor copii. Jos pălăria în fața lor”, a declarat fotbalistul.

Fică a vorbit și despre diferența uriașă dintre fotbalul românesc și cel practicat în țările nordice: „Dacă se întâmpla o singură dată, puteam spune că este o greșeală. Dar este al doilea an la rând. Fotbalul din România este la pământ, din păcate. Trebuie să ne uităm către fotbalul mare și să înțelegem ce avem de făcut”, a afirmat mijlocașul clujenilor, care a făcut parte din echipă și la umilința de anul trecut, 2-7 cu BK Hacken, din Suedia.

Mario Camora: „Nu mai știm cum e cu fotbalul”

Căpitanul Mario Camora a apărut devastat la interviurile de după meci și a recunoscut fără ocolișuri superioritatea adversarilor.

„Nu mai știm cum e cu fotbalul. Este un scor foarte greu de suportat. Am încercat, dar au fost mai buni. Nu avem ce comenta, au fost clar peste noi”, a spus Camora.

Veteranul formației clujene consideră că diferența dintre fotbalul românesc și cel nordic pornește de la modul în care sunt crescuți copiii și juniorii.

„Totul pleacă de la academii. Ei investesc mai mult și le oferă copiilor toate condițiile. Cred că de acolo vine diferența”, a explicat căpitanul CFR-ului.

Returul din Norvegia, o formalitate

Manșa secundă este programată pe 13 august, la Tromsø. Deși calificarea este aproape compromisă, Alin Fică a promis că echipa va încerca să își salveze măcar onoarea.

„Mergem în Norvegia să jucăm și să mai ștergem puțin din lacrimile suporterilor și din durerea pe care am simțit-o în această seară”, a transmis mijlocașul.

Câștigătoarea dublei manșe o va întâlni în play-off-ul Conference League pe Brighton & Hove Albion, formație din Premier League. În acest moment, însă, pentru CFR Cluj principalul obiectiv pare să fie evitarea unei noi umilințe în retur.