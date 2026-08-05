Oficial: cel mai mare transfer din istoria clubului. Detaliile venirii lui Salah

Venirea lui Mohamed Salah (34 de ani) în campionatul turc, la Trabzonspor, s-a materializat și fostul jucător de la Liverpool FC se remarcă drept cel mai mare transfer din istoria clubului, reușită cu atât mai mare, cu cât e liber de contract.

Așa cum era de așteptat, clubul a oficializat înțelegerea cu Salah, anunțând că e prevăzută pe două sezoane. „Pentru noi, peste tot este Trabzon!”, au fost primele cuvinte rostite de Salah în tricoul formației din Turcia, fiind primit cu mare entuziasm și în jurul său formându-se o adevărată isterie. Mai departe, egipteanul se pregătește alături de noua echipă pentru parcursul în Liga Europa.

Devine cel mai valoros jucător din lotul echipei

Trabzonspor a reușit să o ia înaintea altor echipe, inclusiv din campionatul turc, precum Beșiktaș Istanbul, care era în negocieri avansate, întrerupte brusc de pretenția unui comision uriaș din partea impresarului avut de jucător, dar și din fotbalul arab. În cele din urmă, Salah și-a convins noua echipă să-i asigure cerințele avute, printre care un salariu anual de 17 milioane de euro plus bonusuri de performanță, atacantul estimat la o valoare de 22 de milioane de euro de către Transfermarkt urmând să fie coleg cu Denis Drăguș (27 de ani).

Prin acest transfer, Salah devine lider în clasamentul celor mai valoroși fotbaliști de la Trabzonspor, urmat de mijlocașul ofensiv albanez Ernest Muci (25 de ani, 11 milioane de euro) și fundașul ucrainean Arseniy Batagov (24 de ani, 11 milioane de euro), în vreme ce atacantul român e cotat la două milioane de euro.

De-a lungul carierei sale, Salah a îmbrăcat tricoul unor echipe precum ACF Fiorentina, AS Roma, Chelsea Londra, FC Basel sau Liverpool FC. Ultimii nouă ani i-a petrecut în rândul „cormoranilor”, pentru care a marcat 257 de goluri și a oferit 123 de pase decisive.