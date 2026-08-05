 Oficial: cel mai mare transfer din istoria clubului. Detaliile venirii lui Salah
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Oficial: cel mai mare transfer din istoria clubului. Detaliile venirii lui Salah

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Venirea lui Mohamed Salah (34 de ani) în campionatul turc, la Trabzonspor, s-a materializat și fostul jucător de la Liverpool FC se remarcă drept cel mai mare transfer din istoria clubului, reușită cu atât mai mare, cu cât e liber de contract.  

Mohamed Salah, primit cu un val de isterie în Turcia (FOTO: EPA)
Mohamed Salah, primit cu un val de isterie în Turcia (FOTO: EPA)

Așa cum era de așteptat, clubul a oficializat înțelegerea cu Salah, anunțând că e prevăzută pe două sezoane. „Pentru noi, peste tot este Trabzon!”, au fost primele cuvinte rostite de Salah în tricoul formației din Turcia, fiind primit cu mare entuziasm și în jurul său formându-se o adevărată isterie. Mai departe, egipteanul se pregătește alături de noua echipă pentru parcursul în Liga Europa.

Devine cel mai valoros jucător din lotul echipei 

Trabzonspor a reușit să o ia înaintea altor echipe, inclusiv din campionatul turc, precum Beșiktaș Istanbul, care era în negocieri avansate, întrerupte brusc de pretenția unui comision uriaș din partea impresarului avut de jucător, dar și din fotbalul arab. În cele din urmă, Salah și-a convins noua echipă să-i asigure cerințele avute, printre care un salariu anual de 17 milioane de euro plus bonusuri de performanță, atacantul estimat la o valoare de 22 de milioane de euro de către Transfermarkt urmând să fie coleg cu Denis Drăguș (27 de ani).
Prin acest transfer, Salah devine lider în clasamentul celor mai valoroși fotbaliști de la Trabzonspor, urmat de mijlocașul ofensiv albanez Ernest Muci (25 de ani, 11 milioane de euro) și fundașul ucrainean Arseniy Batagov (24 de ani, 11 milioane de euro), în vreme ce atacantul român e cotat la două milioane de euro. 
De-a lungul carierei sale, Salah a îmbrăcat tricoul unor echipe precum ACF Fiorentina, AS Roma, Chelsea Londra, FC Basel sau Liverpool FC. Ultimii nouă ani i-a petrecut în rândul „cormoranilor”, pentru care a marcat 257 de goluri și a oferit 123 de pase decisive.   

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Sir Alex Ferguson si Jose Mourinho (EPA) jpg
Marele regret al carierei lui Mourinho: „Spre seară m-a sunat şi plângea” Fotbal internațional
Cristi Chivu (EPA) jpg
Chivu i-a cucerit. Favorit la supremație și în noul sezon: „Știe ce face!” Fotbal internațional
Leo Messi (EPA) jpg
Și-a luat adio de la cel care i-a fost tată și mentor. Messi Sr. a fost înmormântat Fotbal intern
image png
Daria Vrînceanu, vicecampioană mondială la triplusalt! Ce loc a ocupat România în clasamentul pe medalii Alte sporturi
Irina Begu Victor Crivoi 1 jpg
Tenisul unește destine! Irina Begu s-a căsătorit cu antrenorul ei, Victor Crivoi Alte sporturi
image png
Doliu în NBA. A murit Don Nelson, unul dintre cei mai influenți antrenori din istoria baschetului american Alte sporturi
Darius Olaru (Sportpictures) jpg
Olaru, debut cu gol în campionatul belgian. Ce spune presa internațională Fotbal internațional
Catalin Preda, natatie, campion european la sarituri de la mare inaltime (EPA) jpg
România, AUR la Paris: Preda, campion european la sărituri de la mare înălțime Alte sporturi
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net