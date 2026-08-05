Neymar, scandal după scandal în Brazilia: „Un nenorocit, un vagabond”

Tot mai departe de „sportul rege” și tot mai aproape de retragere, Neymar (34 de ani) pare că se „hrănește” din scandaluri, fără a rata vreo ocazie de a se remarca negativ. Cel mai recent, la un meci din optimile de finală ale Cupei Brazilia, unde echipa sa, Santos FC, a învins cu 1-0 Remo FC, brazilianul s-a manifestat în stilul său caracteristic, stârnind un nou val de controverse.

După ce victoria lui Santos s-a datorat golului lui Rony (31 de ani), după o pasă decisivă a lui Neymar, în minutul 74, lucrurile au luat o întorsătură tensionată și Remo a rămas fără un om pe teren, în vreme ce Santos a încasat, până la final, nu mai puțin de cinci cartonașe galbene. După finele meciului, odată ieșit de pe teren, Neymar a început să râdă ostentativ de susținătorii echipei proaspăt eliminate din Cupa Braziliei, strigându-le grosolan „Eliminații, eliminații”, dansând copilărește și insultându-i pe cei aflați în spatele gardurilor de protecție. Cu toate că oficialii lui Santos au găsit gesturile drept deplasare și au încercat să-l tempereze, cu greu au reușit să liniștească spiritele.

Tot mai aproape de retragerea din carieră

De cealaltă parte, odată vizionate scenele reprezentative lui Neymar, președintele clubului Remo nu a trecut cu vederea „ieșirea” brazilianului, Antônio Carlos Teixeira (67 de ani) prezentându-și întocmai părerea: „Santos nu are nevoie de așa ceva, iar nenorocitul ăsta de Neymar, care este idolatrizat de o adunătură de copii și care și-a făcut bufoneriile aici, vine tot el să provoace. Prin urmare, noi suntem de vină că idolatrizăm o adunătură de vagabonzi precum tipul ăsta”.

Estimat la o valoare de opt milioane de euro de către Transfermarkt și legitimat la Santos FC din campionatul brazilian de fotbal, Neymar și-a anunțat, odată cu ediția de Campionat Mondial din această vară, retragerea de la națională, după o perioadă marcată de interminabilele probleme fizice. De altfel, zvonurile îi prevăd finalul carierei, sezonul următor, când teoretic înțelegerea sa cu actuala echipă expiră.