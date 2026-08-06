 S-a opus jafului și l-a costat viața: fotbalistul avea doar 27 de ani
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S-a opus jafului și l-a costat viața: fotbalistul avea doar 27 de ani

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O tragedie s-a petrecut recent, când un jucător de fotbal a fost omorât, după ce s-a opus unui jaf. Pe numele său David Owori, sportivul de 27 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți din Uganda, a fost bătut de hoţi, în apropierea casei sale din capitala Kampala. Potrivit celor transmise de Poliţie, Owori a fost agresat mortal, marți, după ce s-a opus unei tentative de a i se telefonul mobil şi alte bunuri, cele întâmplate provocând o furie publică uriașă  faţă de infracţiunile violente din Uganda.

O tragedie a avut loc în lumea fotbalului (FOTO: Getty Images)
O tragedie a avut loc în lumea fotbalului (FOTO: Getty Images)

Căpitanul al echipei SC Villa, campioana Ugandei, unde a jucat atât ca fundaş dreapta, cât şi ca mijlocaş, dar și jucător de națională, Owori a atins o mulțime de oameni prin „plecarea” sa. „Am pierdut mai mult decât un jucător - am pierdut un lider, un frate şi un prieten”, a fost mesajul celor de la SC Villa. Potrivit celor care au asistat la scena reprobabilă, un grup de atacatori l-a lovit pe fotbalist cu pavele, înainte de a-l jefui de bunurile sale şi a fugi, lăsându-l inconştient. „Jucătorul a fost atacat într-o ambuscadă de bandiţi, în timp ce se apropia de casa sa, fiind dus de urgenţă la unitatea medicală”, a spus purtătorul de cuvânt al clubului. Deși Owori a fost dus de urgenţă la o clinică medicală din apropiere şi, apoi, transferat la o unitate privată din oraş, din păcate a murit din cauza rănilor suferite.

Între timp, se urmăresc piste pentru a-i identifica pe cei responsabili. Uciderea lui Owori a provocat o stare de şoc în toată Uganda, comunitatea fotbalistică, inclusiv fani şi coechipieri, şi politicieni cerând dreptate, iar cuvintele despre ce a însemnat jucătorul nu contenesc să curgă: „David nu a fost doar un fotbalist. A fost atât un lider, cât şi o inspiraţie pentru o generaţie”, fiind descris drept un sportiv care „purta speranţele” Ugandei. Owori se afla la SC Villa, din 2023, pentru a doua oară, remarcându-se dreptul unul dintre jucătorii cu cea mai mare experiență ai clubului și contribuind la câştigarea primului titlu de campion, în 2024, în 20 de ani. Moartea sa a stârnit furie în rândul publicului, ugandezii cerând după acest deces măsuri mai dure împotriva infractorilor. Tragedia a avut loc la doar câteva săptămâni, după moartea unei alte vedete sportive ugandeze, internaţionalul de rugby Sydney Gongodyo, care a fost, de asemenea, atacat mortal de hoţi în Kampala.

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