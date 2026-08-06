 Popovici, gata de competiția anului. Când începe Campionatul European
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Popovici, gata de competiția anului. Când începe Campionatul European

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David Popovici se pregătește pentru cea mai importantă competiție a anului, Campionatul European de natație, care va avea loc chiar săptămâna viitoare, în perioada 10-16 august, în Franța, la Paris. 

David Popovici, gata pentru cel mai așteptat eveniment din an (FOTO: Profimedia)
David Popovici, gata pentru cel mai așteptat eveniment din an (FOTO: Profimedia)

Cel mai bun înotător, remarcabil la nivel mondial, va avea două probe în calendar, de 100 de metri liber și 200 de metri liber, prima având seriile și semifinala pe 11 august și finala pe 12 august, în vreme ce a doua va fi pe 13 august, respectiv 14 august. Delegația României va reuni 11 sportivi, care vor evolua la competiția pariziană, „cap de afiș” fiind David Popovici, dublu campion mondial în 2022 și 2025, campion european în 2022 și 2024 și medaliat cu bronz în proba de 100 de metri liber.

Lotul complet al României

1. Popovici David (21 ani) - CS Dinamo București (antrenor Adrian Rădulescu), 100 de metri liber si 200 de metri liber;
2. Dinu Patrick (21 ani) - CSM Constanța (Răzvan Florea), 50 de metri liber, 100 de metri și 50 de metri bras;
3. Popescu Denis (23 ani) - CS Dinamo București (Bogdan Stroe), 50 de metri spate, 100 de metri spate, 50 de metri fluture și 100 de metri fluture;
4. Mihalache Vlad (20 ani) - CSA Steaua București (Mircea Purcaru), 50 de metri fluture, 100 de metri fluture;
5. Proca Theodor (18 ani) - CSM Pitești (Viorel Ciobanu), 800 de metri liber și 1500 de metri liber;
6. Badea Robert (18 ani) - CSA Steaua București (Iulia Becheru), 200 de metri fluture, 200 de metri mixt și 400 de metri mixt;
7. Coman Darius (19 ani) - CSM Corona Brașov (Gabriel Cojocaru), 100 de metri bras, 200 de metri bras, 200 de metri mixt;
8. State Matei (18 ani) - CSA Steaua București (Bogdan Văleanu), 200 de metri spate, 200 bras, 200 de metri mixt și 400 de metri mixt;
9. Andrieș Eric (18 ani) - CSM Constanța (Răzvan Florea), 200 de metri liber și 400 de metri liber;
10. Constantinescu Alexandru (20 ani) - CS Olimpia București (Bogdan Stroe), 50 de metri spate, 100 de metri spate, 200 de metri spate;
11. Iordache Tudor (18 ani) - CSM Constanța (Răzvan Florea), 50 de metri spate, 100 de metri spate, 200 de metri spate.

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