Duel de 5 stele în celălalt capăt al lumii. Ce au făcut Inter cu Milan

Sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani), Internazionale Milano continuă seria meciurilor de pregătire, cel mai recent duelându-se cu AC Milan, partidă disputată în Australia și încheiată 1-1. Nu mai puțin de 50.000 de oameni s-au strâns să vadă echipele pregătite atât de cel mai mare antrenor român al momentului, precum și de portughezul Ruben Amorim (41 de ani).

În meciurile de pregătire disputate, până acum, în această vară, Inter a mai învins-o pe divizionara secundă germană Karlsruher SC cu 2-1, dar și pe Manchester City, vicecampioana Angliei, la loviturile de departajare, 3-1, după 1-1 în timpul de joc. Mai departe, Inter mai are în program un amical cu Juventus Torino, pe 8 august și unul cu Betis Sevilla, pe 15 august, chiar cu o săptămână înainte de startul noii ediții de campionat italian.

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Chivu se pregătește de un sezon palpitant, programat de pe 22 august, după ce, în cel trecut a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipă. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa. Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 693,8 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (28 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Federico Dimarco (28 de ani, 50 de milioane de euro).