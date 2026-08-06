 Situație delicată în Serie A: boicotul care poate costa un club 20 de milioane de euro
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Situație delicată în Serie A: boicotul care poate costa un club 20 de milioane de euro

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SSC Lazio trece printr-un episod delicat, în care riscă să piardă aproximativ 20 de milioane de euro, în urma boicotului susținătorilor săi. Mișcarea e cauzată de nemulțumirilor tot mai mari și mai apăsătoare față de conducerea clubului, fiind cerută insistent plecarea președintelui Claudiu Lotito (69 de ani).

Lazio (bleu) trece printr-o situație delicată (FOTO: EPA)
Lazio (bleu) trece printr-o situație delicată (FOTO: EPA)

Astfel, un procent uriaș, de aproximativ 95% din cei 29.918 deținători de abonamente, din sezonul trecut, au refuzat să le înnoiască pentru stagiunea 2026/2027, furioși că Lotito a refuzat o ofertă de cumpărarea a clubului, în valoare de 450 de milioane de dolari, în ciuda faptului că altminteri nu ar dori să investească mai mult pentru a duce clubul de fotbal în lupta pentru câștigarea trofeelor naționale și europene.

Ar fi mutat resurse și oameni la alte cluburi, sabotând Lazio

Furia este alimentată de faptul că, deși nu investește pe măsura potențialului clubului Lazio, Lotito alege să etaleze resurse, inclusiv să mute oameni în organigramele alor cluburi, din eșaloanele inferioare, în care este implicat. Boicotul susținătorilor privează clubul din Serie A de o sumă considerabilă de bani, de aproximată la 20 de milioane de euro. Acțiunea de protest ar însemna încă un sezon delicat pentru Lazio, cu tribunele mai mult goale - până acum, numai în jur de 2.000 de oameni au mai vrut să-și facă abonamente la clubul din Roma.
Lotito a preluat Lazio, în urmă cu mai bine de două decenii, în 2004, pentru 30 de milioane de euro, salvând pe atunci echipa de la falimentul care părea clar, provocat de o datorie uriașă, de peste 500 de milioane de euro. În răstimp, s-a remarcat drept un personaj destul de controversat, cu implicări în lumea politică și o serie de scandaluri în Italia. Potrivit presei internaționale, averea deținută de Lotito se ridică la 160 de milioane de euro, sumă strânsă din business-urile pe care le deține. 

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