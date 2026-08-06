 Filipe Coelho, după egalul Universității Craiova în Finlanda: „Nu e un rezultat rău”. Ce l-a nemulțumit
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Filipe Coelho, după egalul Universității Craiova în Finlanda: „Nu e un rezultat rău”. Ce l-a nemulțumit

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Universitatea Craiova a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată în deplasare cu KuPS Kuopio, în prima manșă a turului al treilea preliminar din Europa League. Antrenorul Filipe Coelho consideră că rezultatul îi păstrează echipei șanse importante de calificare, mai ales că returul se va juca pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Baiaram a marcat golul oltenilor (FOTO: Sportpictures)
Baiaram a marcat golul oltenilor (FOTO: Sportpictures)

Oltenii au început bine meciul din Finlanda și au deschis scorul în minutul 39, prin Ștefan Baiaram. Universitatea putea intra la pauză cu un avantaj mai mare, însă nu a reușit să profite de toate ocaziile create.

Situația s-a schimbat în repriza secundă. KuPS a preluat inițiativa, a pus presiune la fazele fixe și a egalat în minutul 72, prin Jaime Moreno, care a înscris cu capul după un corner.

Filipe Coelho: „Am pierdut controlul jocului”

La finalul partidei, Filipe Coelho a recunoscut că echipa sa a avut probleme în primele 20 de minute ale reprizei secunde, dar nu s-a arătat dezamăgit de scor.

„Nu este un rezultat rău, ținând cont că am jucat în deplasare și pe un teren cu iarbă artificială. În prima repriză am evoluat foarte bine, ne-am creat ocazii și puteam înscrie și al doilea gol. După pauză nu am revenit la fel de bine, iar adversarii au avut o reacție bună”, a declarat tehnicianul portughez.

Antrenorul Universității a remarcat în special pericolul creat de finlandezi la fazele fixe.

„Știam că sunt foarte buni în asemenea situații. Am pierdut controlul în primele 20 de minute ale reprizei secunde, dar treptat am reușit să ne revenim”, a explicat Coelho.

Oltenii trebuie să joace mai bine în retur

Filipe Coelho s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale din prima repriză, dar a avertizat că Universitatea va avea nevoie de o prestație mai bună pentru a obține calificarea.

„Am avut controlul jocului, însă nu am fost suficient de eficienți în fața porții. În retur trebuie să ne ridicăm nivelul. KuPS este o echipă foarte bine organizată. Vom analiza ce am făcut bine și unde am greșit, iar la Craiova, împreună cu suporterii noștri, sperăm să obținem calificarea”, a transmis antrenorul.

Portughezul le-a mulțumit și fanilor olteni care au făcut deplasarea în Finlanda.

Terenul artificial le-a dat bătăi de cap craiovenilor

Coelho a recunoscut că suprafața artificială de la Kuopio a reprezentat o dificultate pentru jucătorii săi, aflați la prima partidă disputată în asemenea condiții.

„A fost puțin diferit, pentru că este prima dată când jucăm pe iarbă artificială. Nu este însă o scuză, deoarece terenul a fost același pentru ambele echipe. Când joci în deplasare trebuie să te adaptezi, dar pentru noi este cu siguranță mai bine pe gazon natural”, a precizat tehnicianul.

Manșa decisivă dintre Universitatea Craiova și KuPS Kuopio este programată joi, 13 august, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Câștigătoarea dublei manșe va continua în play-off-ul Europa League, în timp ce formația eliminată va ajunge în play-off-ul Conference League.

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