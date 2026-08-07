David Popovici face dezvăluiri despre Pan Zhanle, deținătorul recordului mondial la 100 de metri: „I-am descoperit trei secrete”

David Popovici a trecut prin cea mai solicitantă perioadă a carierei sale, după ce s-a antrenat pentru Campionatele Europene de natație de la Paris. El a lucrat cot la cot cu Pan Zhanle, deținătorul recordului mondial la 100 de metri.

Ce spune David Popovici despre Pan Zhanle

Înotătorul român spune că antrenamentele pe care le-a avut alături de Pan Zhanle i-au oferit ocazia să progreseze și să observe îndeaproape metodele care stau la baza performanțelor sportivului chinez, care deține și un record mondial.

Cu moralul ridicat și convins că a făcut un pas înainte în pregătire, David Popovici a plecat spre competiția de la Paris, unde speră să confirme forma excelentă din ultimele săptămâni. Declarațiile au fost făcute pe aeroport, înainte de zborul către capitala Franței.

„A fost o pregătire foarte bună, foarte interesantă, a plecat chiar ieri în China. A fost extrem de productivă luna asta petrecută împreună, nu cred că m-am antrenat niciodată mai tare și mai eficient cum am făcut-o luna asta.O să fie tare, o să fie un concurs rapid, puternic, abia aștept, a început adrenalina.Și noi am fost foarte atenți la el. Așa că dacă el mi-a descoperit vreun secret, eu i-am descoperit trei!”, a declarat David Popovici, potrivit Adevărul.

Ce spune preparatorul fizic a lui David Popovici despre colaborarea cu Pan Zhanle

Dragoș Luscan, preparatorul fizic al lui David Popovici, explică faptul că pregătirea alături de unul dintre cei mai valoroși înotători ai lumii a fost parte din strategia echipei, iar colaborarea le-a adus beneficii ambilor sportivi.

Întrebat dacă antrenamentele alături de Pan Zhanle îl vor ajuta pe Popovici la Campionatele Europene, Luscan a fost tranșant:

„Da. Face parte din strategia noastră. Ideea este ca fiecare să aibă ceva de câștigat din această colaborare. Antrenându-te la o intensitate ridicată și având permanent un adversar de asemenea nivel lângă tine, cred că este un lucru foarte benefic pentru David, atât în perspectiva Campionatelor Europene, cât și a competițiilor viitoare”, a declarat acesta, potrivit Agerpres.

Specialistul a povestit și cum a decurs începutul colaborării dintre cei doi campioni olimpici, menționând că Pan Zhanle a avut nevoie de câteva zile pentru a se acomoda: „Cred că la început, în primele zile sau chiar în prima săptămână, Pan Zhanle a fost destul de retras”.

Lotul complet al României la Campionatele Europene din Paris

1. Popovici David (21 ani) - CS Dinamo București (antrenor Adrian Rădulescu), 100 de metri liber si 200 de metri liber;

2. Dinu Patrick (21 ani) - CSM Constanța (Răzvan Florea), 50 de metri liber, 100 de metri și 50 de metri bras;

3. Popescu Denis (23 ani) - CS Dinamo București (Bogdan Stroe), 50 de metri spate, 100 de metri spate, 50 de metri fluture și 100 de metri fluture;

4. Mihalache Vlad (20 ani) - CSA Steaua București (Mircea Purcaru), 50 de metri fluture, 100 de metri fluture;

5. Proca Theodor (18 ani) - CSM Pitești (Viorel Ciobanu), 800 de metri liber și 1500 de metri liber;

6. Badea Robert (18 ani) - CSA Steaua București (Iulia Becheru), 200 de metri fluture, 200 de metri mixt și 400 de metri mixt;

7. Coman Darius (19 ani) - CSM Corona Brașov (Gabriel Cojocaru), 100 de metri bras, 200 de metri bras, 200 de metri mixt;

8. State Matei (18 ani) - CSA Steaua București (Bogdan Văleanu), 200 de metri spate, 200 bras, 200 de metri mixt și 400 de metri mixt;

9. Andrieș Eric (18 ani) - CSM Constanța (Răzvan Florea), 200 de metri liber și 400 de metri liber;

10. Constantinescu Alexandru (20 ani) - CS Olimpia București (Bogdan Stroe), 50 de metri spate, 100 de metri spate, 200 de metri spate;

11. Iordache Tudor (18 ani) - CSM Constanța (Răzvan Florea), 50 de metri spate, 100 de metri spate, 200 de metri spate.