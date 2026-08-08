Moment emoționant pentru Andra și Cătălin Măruță! Își reînnoiesc jurămintele după 18 ani de căsnicie

Andra și Cătălin Măruță se pregătesc să marcheze un moment important din viața de cuplu. Cei doi vor împlini, pe 23 august, 18 ani de la căsătorie și au decis să sărbătorească această zi într-un mod special.

Artista a dezvăluit că își dorește să își reînnoiască jurămintele alături de soțul ei. Data are însă o semnificație dublă pentru Andra, deoarece coincide și cu ziua sa de naștere. După vacanța petrecută în Spania, cei doi au un nou motiv de sărbătoare. Andra a vorbit în mediul online despre aniversarea celor 18 ani de căsnicie și a dezvăluit planul pe care îl are pentru această ocazie.

Cântăreața a publicat un mesaj în care i s-a adresat soțului său și a glumit pe seama faptului că urmează să se „mărite” din nou cu acesta.

„Cătăline, unde ești?”

„Sunt gata să mă mărit. Cătăline, unde ești? Anul ăsta facem 18 ani de căsătorie, deci eu sunt gata de reînnoirea jurămintelor. Jur să-ți fiu credincioasă, jur să te iubesc mereu! (…) Noi ne-am căsătorit de ziua mea. Adică pe 23 august e și ziua mea, e și ziua noastră”, a scris Andra în mediul online.

Cei doi au profitat și de vacanța din Marbella pentru a petrece timp împreună. Chiar dacă au fost însoțiți de copiii lor, Cătălin Măruță i-a pregătit artistei o surpriză și a dus-o la o cină romantică, unde s-au bucurat de muzică live și de o atmosferă specială.

Vacanța Andrei a venit și cu o întâlnire neașteptată. Artista a avut ocazia să stea la aceeași masă cu Angelique Boyer și Sebastián Rulli, actorii cunoscuți pentru rolurile lor din telenovela „Teresa”. Pentru Andra, întâlnirea a fost cu atât mai specială cu cât i-a urmărit pe cei doi actori încă din copilărie și chiar spune că serialele în care au jucat au ajutat-o să învețe limba spaniolă.

Cum a început povestea de dragoste dintre Andra și Cătălin Măruță

Povestea de dragoste dintre Andra și Cătălin Măruță a început în urmă cu aproape două decenii. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care artista era deja cunoscută publicului, iar Cătălin Măruță își construia, la rândul său, o carieră în televiziune.

Relația lor a evoluat rapid, iar în 2008 au decis să facă pasul cel mare. Cununia civilă și nunta au avut loc în același an, pe 23 august, chiar de ziua de naștere a Andrei.

Pentru amândoi, aceasta a fost prima căsătorie. De-a lungul celor 18 ani, cuplul a trecut prin numeroase etape împreună și și-a construit o familie.

Andra și Cătălin Măruță au împreună doi copii, David și Eva. Cei doi au crescut în lumina reflectoarelor, însă părinții lor au încercat să le ofere o copilărie cât mai normală. Familia este prezentă frecvent în mediul online, iar Andra și Cătălin obișnuiesc să împărtășească imagini și momente din viața lor de zi cu zi.