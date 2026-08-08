Alexandra Căpitănescu a electrizat scena UNTOLD! Val de reacții după concert

Alexandra Căpitănescu a avut parte de un moment de neuitat la UNTOLD 2026. Artista a urcat pe scena principală a festivalului și a reușit să cucerească publicul cu energia și vocea sa, într-un recital care a stârnit numeroase reacții. După succesul de la Eurovision, unde a obținut un rezultat spectaculos pentru România, artista a demonstrat încă o dată că își merită locul printre cele mai apreciate voci ale noii generații.

Prima zi de UNTOLD 2026 a adus pe scena principală numeroși artiști, iar Alexandra Căpitănescu s-a numărat printre cei care au reușit să impresioneze publicul. Artista a susținut un recital plin de energie pe Main Stage și a interpretat inclusiv „Choke Me”, piesa cu care România a obținut locul al treilea la Eurovision 2026.

Prestația artistei a fost primită cu entuziasm de cei prezenți la festival, iar imaginile de la concert au surprins atmosfera creată în timpul momentului său.

Organizatorii UNTOLD au distribuit pe Instagram un videoclip din timpul concertului, alături de mesajul: „Main Stage, sunteți bine? Alexandra Căpitănescu tocmai a acaparat scena!”

Postarea a adunat rapid numeroase reacții, iar fanii au avut numai cuvinte de laudă pentru artistă:

„Toată gloria reginei!”, „Este de un alt nivel. Absolut superbă!”, „Cea mai talentată!”, „Este un superstar în adevăratul sens al cuvântului!”, „A făcut un spectacol impecabil! Ai fost extraordinară!”, „Un spectacol epic”, „Ați fost perfecți”, „Ne-a lăsat fără cuvinte!”.

De la „Vocea României” la Eurovision și UNTOLD

Alexandra Căpitănescu a câștigat „Vocea României” în 2023, moment care i-a adus notorietate la nivel național. În 2026, artista a câștigat Selecția Națională Eurovision și a reprezentat România la concurs, unde a obținut locul al treilea cu piesa „Choke Me”.

Pe lângă muzică, Alexandra are și un parcurs academic. A absolvit Facultatea de Fizică și urmează un master în fizică medicală, în timp ce își dezvoltă în paralel cariera artistică.

După sezonul festivalurilor, artista se pregătește pentru un turneu european. „Here to Obey Me – Alexandra Căpitănescu 2026 European Tour” va începe pe 14 octombrie, la Londra, și va cuprinde opt concerte:

- 14 octombrie – Londra, Marea Britanie

- 15 octombrie – Manchester, Marea Britanie

- 16 octombrie – Amsterdam, Țările de Jos

- 17 octombrie – Berlin, Germania

- 19 octombrie – Varșovia, Polonia

- 20 octombrie – Stockholm, Suedia

- 21 octombrie – Helsinki, Finlanda

- 24 octombrie – Sofia, Bulgaria