Natalia Mateuț, imagini incendiare în costum de baie. Cum s-a lăsat fotografiată în vacanța din Ibiza

Natalia Mateuț profită din plin de vremea superbă din această vară și se relaxează în una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa. Vedeta de televiziune a petrecut câteva zile în Ibiza, de unde a postat mai multe imagini pe Instagram.

În vârstă de numai 35 de ani, fiica faimosului jucător dinamovist Dorin Mateuț a petrecut câteva zile de vis în Ibiza în această perioadă.

Cum arată Natalia Mateuț în costum de baie

Vedeta a postat mai multe imagini de pe plajă și din cluburi, unde s-a distrat alături de prietenele ei. În ultima săptămână, vedeta de televiziune a postat fotografii din mai multe destinații de top din Europa.

„Ibiza și magia ei”, scrie Natalia Mateuț în cea mai recentă postare făcută pe Instagram. De-a lungul vacanței, ea s-a relaxat pe plajă, s-a plimbat cu barca și a petrecut în unele dintre cele mai faimoase cluburi din Ibiza.

Nu este pentru prima oară în Ibiza

Anul trecut, în 2025, Natalia Mateuț a mai mers în Ibiza, la acel moment însoțită chiar de către sora ei, Alexandra. În acest an, vedeta de televiziune a decis să revină în această destinație atât de populară din Spania.

Natalia Mateuț lucrează de două decenii în televiziune, iar de-a lungul anilor ea a moderat mai multe formate și show-uri. Faimoasa prezentatoare a vorbit și despre modul cum se menține în formă.

„Fac foarte multă sală”

Secretul din spatele fizicului de invidiat pe care îl are este sportul și dieta foarte strictă.

„Fac foarte multă sală, sală într-una, masaje, mănânc foarte puțin”, spunea Natalia Mateuț la începutul acestui an.

„Am mâncat tot felul de fructe, salate, am făcut și foarte mult sport ca să-mi pregătesc corpul înainte, pentru o vacanță la cald. Acolo în afară de vită, salate, pește, fructe nu prea am mâncat mare lucru, oricum mâncam o dată sau maxim de două ori pe zi, era și foarte cald. A fost foarte frumos în această vacanță!”, a mai spus Natalia Mateuț, care a mers într-o vacanță de vis în Brazilia la începutul acestui an.