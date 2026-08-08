 Logodnicul Paulei Chirilă, mesaj tranșant pentru cei care le-au criticat relația: „Cât venin!”
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Logodnicul Paulei Chirilă, mesaj tranșant pentru cei care le-au criticat relația: „Cât venin!”

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Paula Chirilă și Dan Giuvelic trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în ultima perioadă au început să împărtășească tot mai multe momente din relația lor cu cei care îi urmăresc în mediul online. Recent, cei doi au publicat mai multe fotografii din vacanță, însă imaginile au atras și comentarii răutăcioase.

iubit paula chirila colaj facebook jpg

Dan Giuvelic a decis să răspundă reacțiilor negative și a publicat un videoclip în care a vorbit despre mesajele primite. Bărbatul spune că a fost surprins de cantitatea de răutate venită din partea unor persoane care nu îi cunosc și nu știu nimic despre viața lor.

Partenerul Paulei Chirilă a explicat că fotografiile din vacanță au fost publicate pur și simplu pentru că cei doi au vrut să împărtășească un moment frumos din viața lor. Nu s-au așteptat la laude, însă nici la valul de jigniri care a urmat.

Dan Giuvelic, surprins de comentariile primite

„Vă salut! Am simțit nevoia să fac un video referitor la postarea pe care a făcut-o Paula, în care a pus niște poze cu noi doi din concediu. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au lăsat mesaje drăguțe. Noi nu am postat pozele cu vreo așteptare de a primi vreo laudă. Nu am făcut nimic! Noi suntem fericiți și ne bucurăm unul de celălalt. Am pus niște poze pe Facebook. Mulțumim încă o dată celor care au fost foarte drăguți!

Eu am citit toate comentariile și sunt vreo 400 și ceva la număr în momentul ăsta. M-a marcat răutatea unora, dar m-a marcat nu în sensul în care să mă afecteze pe mine cu ceva!

Eu îmi trăiesc viața cum știu eu, cum pot, cum vreau, cum cred, cum ar trebui să o facă fiecare dintre noi. Nu cred că e nimeni în măsură să decidă ce e mai bine și ce e mai rău pentru altul. Fiecare e liber să facă ce vrea, când vrea, cât vrea ș.a.m.d.!

Doar că am rămas așa... mut. Cât venin! Câtă răutate pot avea unii oameni, gratuit. Adică, noi nu am făcut nimic, doar am postat niște poze. Nici nu îmi găsesc cuvintele!

Pur și simplu postezi o poză și cineva care nu te cunoaște, care nu îți știe viața și cu care nu ai nicio treabă, începe să te înjure, să te jignească. Nu înțeleg chestia asta, dar eu cred în karma. Fiecare primește ce aruncă în Univers! Așa că le mulțumesc și celor care au jignit”, a transmis Dan Giuvelic, într-un videoclip publicat pe pagina sa de Instagram.

Paula Chirilă și Dan Giuvelic, îndrăgostiți și logodiți

Paula Chirilă și Dan Giuvelic formează un cuplu de ceva timp și sunt logodiți, în ciuda diferenței de vârstă de 15 ani dintre ei. Recent, actrița a publicat mai multe fotografii din vacanța petrecută în Grecia alături de partenerul său.

Dan Giuvelic a povestit și cum a pregătit cererea în căsătorie, după ce a căutat timp de două luni inelul potrivit.

„Am început să caut inelul. Știam cam ce-i place, dar nu găseam. Am căutat vreo două luni, mergeam pe la toate magazinele astea de specialitate. Într-un final am fost împreună la Pitești, acolo l-am găsit. Am luat inelul, după care m-am gândit cum să fac. Am căutat o cameră de hotel, șampanie, flori”, a declarat iubitul Paulei Chirilă, Dan în emisiunea „Furnicuțele”.

Actrița nu a bănuit că urma să fie cerută în căsătorie, crezând inițial că surpriza pregătită de partenerul ei era doar o ocazie romantică.

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