Greșelile pe care pacienții cu probleme cardiace le fac în vacanță. La ce trebuie să fie mereu atenți

Vara este, în mod tradițional, perioada din an în care cei mai mulți oameni din întreaga lume merg în vacanță. Însă, nu trebuie să ignorăm temperaturile extreme din timpul verii, mai ales dacă știm că suferim de probleme cardiace. Din fericire, un medic cardiolog renumit explică la ce trebuie să fim atenți înainte de a pleca în vacanță.

Chiar dacă ne aflăm în vacanță, organismul nostru trebuie să funcționeze la fel de intens ca întotdeauna. Iar atunci când temperaturile din jur ajung la valori extreme, putem începe să ne confruntăm cu diverse probleme grave de sănătate, mai ales dacă suferim de probleme cardiace.

„Trebuie să pornim de la premisa că inima nu este în vacanță. Deci, în continuare, trebuie să avem grijă la consumul de alcool, la deshidratare, la mese care sunt probabil mai multe, mâncăm ce vedem, e foarte bun, nu ne uităm la acest lucru, la dulciuri, iar somnul nu mai este acela pe care îl cunoaștem din timpul programului normal”, a explicat cardiologul Alicet Munteanu, potrivit informațiilor de la Antena 3 CNN.

Ce trebuie știut înainte de a pleca în vacanță

Potrivit medicului cardiolog, nu trebuie să uităm de faptul că alcoolul ne deshidratează, așa că trebuie să bem și puțină apă înainte de a consuma băuturi alcoolice. La fel de important pentru cei care suferă de probleme cardiace este să știe că unele medicamente nu pot fi luate alături de alcool.

„Atenție că alcoolul crește tensiunea, crește pulsul. Vorbim de alcool tare, vorbim de băuturi spirtoase, de tărie, în principiu. Și vinul roșu în cantitate mare, nu un pahar la masă. Și mai vorbim de combinația alimentară”, mai spune medicul.

Medicul cardiolog explică că pacienții care suferă de boli cardiace nu trebuie să facă efort fizic excesiv în timpul vacanței. Mai mult decât atât, expunerea la temperaturi ridicate este un factor important de risc care ne poate da sănătatea peste cap.

Alcoolul poate fi foarte periculos

Potrivit experților, dacă suferim de probleme cardiace putem apela și la unele băuturi, pe lângă medicamente, pentru a ține situația sub control. Ceaiul verde, de exemplu, poate avea un impact pozitiv asupra tensiunii arteriale.

În plus, acest ceai ne poate ajuta să renunțăm la diverse sucuri cu un conținut ridicat de zahăr pe care am dori să le consumăm în vacanță.