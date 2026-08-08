 Iulia Pârlea a suferit enorm după despărțirea de Gabi Torje! A renunțat la carieră pentru el și s-a mutat în Spania: „Eu stăteam în casă, să plâng”
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Iulia Pârlea a suferit enorm după despărțirea de Gabi Torje! A renunțat la carieră pentru el și s-a mutat în Spania: „Eu stăteam în casă, să plâng”

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Iulia Pârlea și Gabi Torje au format, în urmă cu mai bine de un deceniu, unul dintre cuplurile despre care s-a vorbit intens în presa mondenă. Relația lor a durat aproximativ doi ani și părea să se îndrepte către un pas important, însă povestea de dragoste s-a încheiat neașteptat.

Relația lor a durat aproximativ doi ani / Sursă foto: Facebook
Relația lor a durat aproximativ doi ani / Sursă foto: Facebook

Pentru fotbalist, Iulia a făcut inclusiv o schimbare majoră în viața profesională. În 2014, prezentatoarea și-a dat demisia de la Digi24 și s-a mutat în Spania, acolo unde Torje evolua în La Liga.

Iulia Pârlea a renunțat la carieră pentru Gabi Torje

În perioada în care Gabi Torje juca la Granada și apoi la Espanyol, Iulia Pârlea făcea frecvent naveta între România și Spania pentru a fi alături de el.

Cei doi aveau o relație serioasă, iar apropiații lor ajunseseră să creadă că următorul pas ar putea fi căsătoria. Iulia a decis în cele din urmă să renunțe la locul de muncă și să se mute definitiv în Spania.

Planurile lor nu au avut însă finalul așteptat. După aproximativ doi ani, relația s-a încheiat, iar despărțirea a fost una dificilă pentru prezentatoarea TV.

„Și după relația cu Gabi (n.r. Torje) am suferit. M-a lăsat o zi, două, trei, cinci, eu niciun semn. Eu stăteam în casă, să plâng. M-a sunat după o săptămână, că e în fața blocului. Am urcat în mașină. Zice: «Te-am lăsat, dar cât?» Imediat mi s-a… Aveam nevoie! Mi-a zis: «Te-am mângâiat pe cap, dar ajunge!»”, a declarat Iulia Pârlea la podcastul lui Cătălin Măruță.

La momentul respectiv, surse din anturajul celor doi susțineau că distanța a avut un rol important în ruptura dintre Iulia și Gabi Torje.

Iulia era cea care făcea cel mai des drumurile între România și Spania, iar acest lucru ar fi dus, în timp, la tensiuni și certuri tot mai dese.

Distanţa a fost principalul motiv care a dus la despărţire. Iulia făcea naveta mult mai des decât Gabi şi cred că se săturase să fie mereu pe drumuri. Din această cauză au apărut tot mai multe certuri între ei şi au hotărât de comun acord să se despartă”, spuneau, atunci, surse din anturajul cuplului.

La scurt timp după despărțire, Gabi Torje a publicat pe rețelele de socializare un mesaj scurt, prin care lăsa să se înțeleagă că era din nou singur: „100% singur”.

Iulia Pârlea, motiv de ruptură între Gabi Torje și Ciprian Marica

Povestea nu s-a încheiat însă aici. În 2015, la aproximativ doi ani de la despărțirea de Torje, Iulia Pârlea a fost curtată de Ciprian Marica. La acea vreme, cei doi fotbaliști evoluau pentru aceeași echipă din Turcia, Konyaspor. Apropierea dintre Marica și fosta iubită a lui Torje ar fi dus la o ruptură între cei doi fotbaliști.

Ciprian Marica a povestit ulterior că Torje s-ar fi supărat după ce el a început să vorbească cu fosta iubită a acestuia, chiar dacă relația dintre cei doi se încheiase cu mult timp înainte.

„Gabi Torje este supărat pe mine și nu vorbește cu mine. Era supărat pe mine, nu știu dacă mai este. Nu am mai vorbit de atunci. Dacă ar fi din partea mea, nu am nici o supărare și chiar cred că supărarea lui era nejustificată.

Era supărat că avusese el o gagică, acum 100 de ani, și am vorbit eu cu ea. Rămăsese supărat, cu toate că el nu era cu ea, nu avea nicio treabă cu ea, doar că a rămas supărat de atunci. «Bă, că mi-ai luat gagica» / «Dar stai, mă, că nu mai ești cu ea de ani», «Păi, da, dar a fost a mea». Și s-a supărat.

Nu ne-am mai vorbit de atunci, nu ne-am mai văzut deloc, nu s-a nimerit. Nu a jucat la Farul, când eu eram acționar. (n.r. Și nu v-ați întâlnit atunci?) Nu, dar repet, nu am avut nimic contra lui, Doamne ferește!”, spunea Ciprian Marica anul trecut, în cadrul podcastului „un PODCAST mișto”.

Iulia Pârlea, marcată de moartea mamei sale

În luna iunie, Iulia Pârlea a vorbit și despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa: pierderea mamei. În septembrie se împlinesc 18 ani de la moartea acesteia, iar prezentatoarea spune că rana provocată de această pierdere nu a dispărut.

Iulia a mărturisit că, după tragedie, nu a apelat la ajutorul unui specialist și a încercat să se ridice singură, căutând informații în cărți și podcasturi.

„După moartea mamei mele am avut nevoie de ajutor. Și pentru că nu am apelat la un terapeut, am încercat să mă ajut singură. Și atunci cum puteam să mă ajut singură? Să strâng cât mai multe informații. Pe unele le-am găsit în podcasturi, pe altele le-am găsit în cărți”, a spus prezentatoarea în emisiunea „Dincolo de copertă”.

Deși au trecut aproape două decenii de la pierderea mamei sale, Iulia Pârlea spune că încă simte o legătură cu cea care i-a dat viață. Drama prin care a trecut a făcut-o, totodată, să se concentreze și mai mult asupra muncii.

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