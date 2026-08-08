 Oana Ioniță și-a pierdut contul de Facebook. Cum a ajuns în această situație
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Oana Ioniță și-a pierdut contul de Facebook. Cum a ajuns în această situație

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Oana Ioniță se confruntă cu o perioadă complicată după ce și-a pierdut accesul la contul de Facebook. Coregrafa susține că profilul i-a fost suspendat fără o explicație clară și spune că situația i-a afectat atât activitatea profesională, cât și starea emoțională.

Oana Ioniță vorbeşte despre motivul pentru care a rămas fără Facebook / foto: arhiva Click!
Oana Ioniță vorbeşte despre motivul pentru care a rămas fără Facebook / foto: arhiva Click!

Fosta dansatoare de la „Cronica Cârcotașilor” este implicată în mai multe proiecte, iar rețelele sociale reprezintă un instrument important pentru promovarea activității sale. Printre proiectele pe care le desfășoară se numără și un podcast. Oana Ioniță spune că profilul său principal a fost închis în luna iulie. Vedeta susține că nu a primit anterior un avertisment și că nu știe ce regulă ar fi încălcat.

Coregrafa afirmă că a încercat să urmeze procedurile puse la dispoziție de platformă pentru recuperarea contului, însă demersurile nu au dus la un rezultat.

„Da, contul mi s-a închis acum o lună de zile, fix pe data de 8 iulie, fără să fiu raportată, fără să fi comis vreo infracțiune, fără să fi postat ceva indecent. Pur și simplu mi s-a comunicat că am încălcat politica datelor... politica lor, nu știu exact ce anume.

Am primit un mail prin care trebuia să fac o revizuire. În momentul când am dat click pe mail-ul ăla de la ei, de la Facebook, am intrat și am observat că era blocat. Mi s-a comunicat că contul este suspendat pentru că am încălcat această politică a Facebook-ului, fără să mi se spună exact de ce.

Din câte am înțeles, AI-ul are niște probleme și blochează anumite conturi fără să aibă un motiv serios”, a declarat Oana Ioniță pentru spynews.ro.

Pierderea contului i-a afectat activitatea

Potrivit Oanei Ioniță, suspendarea profilului principal a avut repercusiuni și asupra celorlalte conturi asociate. Vedeta spune că a încercat în repetate rânduri să rezolve problema, însă răspunsurile primite nu i-au oferit o soluție concretă.

În cele din urmă, aceasta a reușit să își recapete accesul la contul de Instagram, însă situația de pe Facebook a continuat să îi creeze probleme.

„Răspunsurile AI-ului erau permanent că nu există contul meu, că trebuie să le dau un ID, pe care evident că nu aveam de unde să-l găsesc, pentru că... nu aveam acces la el să pot să iau niciun ID de pe cont. Mi s-a spus că singura soluție este să-i dau în judecată. Am reușit, într-un final, nu știu cum, să reintru pe contul de Instagram. Și momentan încerc să postez acolo, dar este frustrant.

M-a afectat foarte mult. De altfel, și podcastul meu îmi aduce vizualizări din platforma de Facebook, pentru că acolo postez ultimele episoade, ultimele știri, ultimele short-uri și urmăritorii mei vin din zona de Facebook. În celelalte platforme nu m-am axat atât de tare și toată reclama mea...

Mai ales că era o platformă monetizată, care îmi aducea venituri, nu foarte mari, dar suficiente cât să-mi aducă o tracțiune pe zona de YouTube, astfel încât oamenii care mă urmăresc de pe Facebook să intre pe YouTube și să-mi urmărească ultimele podcasturi pe care le-am filmat”, a mai declarat aceasta.

Problemele cu accesul la cont au avut efect și asupra colaborărilor profesionale ale coregrafei. Unele campanii au fost amânate, iar podcastul a fost pus temporar pe pauză, în condițiile în care Facebook era una dintre principalele surse prin care își promova proiectele.

Oana Ioniță, după divorțul de Florin Budnaru

Pe plan personal, Oana Ioniță a trecut printr-o perioadă dificilă și după divorțul de tenorul Florin Budnaru. Cei doi au încheiat mariajul la finalul anului 2023, după aproximativ un deceniu de căsnicie.

Cei doi au împreună doi copii, însă după divorț, fiul lor, Maxim, a rămas în grija tatălui, în timp ce Oana s-a ocupat de fiica lor, Isa.

Coregrafa a ajuns să apeleze la instanță pentru a putea petrece timp cu băiatul său. În urma unei ordonanțe președințiale, instanța a stabilit un program provizoriu de vizitare, astfel încât relația dintre mamă și fiu să poată fi reluată și menținută în mod constant.

Hotărârea a prevăzut ca Maxim să petreacă timp cu mama sa în mod regulat, în anumite zile ale săptămânii, inclusiv în perioadele de weekend, potrivit programului stabilit de instanță.

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