Suma incredibilă pe care o româncă a trebuit să o plătească după ce a ajuns la un spital în SUA: „Asta este America”

Problema costurilor uriașe din sistemul medical american este una deja bine cunoscută și dezbătută intens peste ocean. Acum, o tânără din România a stârnit un adevărat val de dezbateri în mediul online după ce a vorbit despre suma incredibilă pe care a trebuit să o plătească după o vizită la un spital american.

Deși a fost nevoită să se prezinte la urgențe, tânăra româncă se confrunta cu o problemă minoră. Cu toate acestea, ea a avut de plătit o sumă uriașă, după ce a primit tratament medical. Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, suma totală s-a apropiat de 20.000 de dolari!

„Dacă vă așteptați să vin cu vreo sumă de aia nebună, exact așa va fi. Nu țin neapărat să dau foarte multe detalii de ce am fost, pentru că nu ăsta este subiectul videoului, dar, în orice caz, nu a fost nimic grav și este totul în regulă”, a spus tânăra pe pagina ei, Amybaluta.

A plătit aproape 20.000 de dolari

Practic, serviciile de laborator au costat nu mai puțin de 9.163 de dolari, investigațiile imagistice, printre care și o ecografie, au costat 1.267 de dolari, iar serviciile de la camera de urgență au costat 6.313 dolari. Din fericire, o bună parte din sumă a fost acoperită de asigurare.

„Fabulosul total a fost de 16.743 de dolari. Dar, bineînțeles, am și asigurare medicală, că nu mi-aș fi dorit să plătesc toată suma asta. În final, după asigurare, eu am plătit 2.046 de dolari”, a mai spus tânăra.

Situația costurilor din sistemul medical este dezbătută intens în SUA

Această problemă nu este una specială, de care românii s-au lovit din cauza unor coincidențe rare. Costurile ridicate din sistemul medical american au stârnit, de-a lungul anilor, dezbateri intense, atât în rândul politicienilor, cât și al populației americane.

„Ce e tare la ei e că ai asigurare și tot mai plătești!”, a scris un utilizator de pe TikTok. „Da, e normal. Asta e America. Trăiesc în Seattle de 30 de ani”, a comentat o altă persoană.