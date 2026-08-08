Cum trebuie spălate corect hainele albe. Nu își vor mai pierde niciodată strălucirea și culoarea intensă

Cu toții avem măcar câteva articole vestimentare albe și, în cele din urmă, vom observa exact aceeași problemă. Pe măsură ce le tot spălăm, albul își va pierde acea strălucire pe care o avea la început. Pentru ca hainele noastre albe să nu capete un aspect neplăcut, este important să știm precis cum să le spălăm corect.

Hainele albe pot reprezenta o provocare destul de complicată, atunci când vine vremea să le spălăm. În cele mai multe cazuri, după câteva spălări, materialul începe să-și piardă strălucirea pe care o avea inițial și capătă o nuanță ce începe să se îndrepte mai mult către gri.

Din acest motiv, potrivit Southern Living, devine important să știm precis cum se spală corect hainele albe. Iar, în primul rând, este foarte important ca hainele să fie pregătite cu atenție înainte de spălare. Mai precis, hainele albe vor trebui spălate separat, chiar și atunci când temperatura apei este mai scăzută.

Hainele albe trebuie spălate separat

De asemenea, trebuie să citim cu atenție indicațiile de pe etichetă. Astfel, vom afla toate recomandările pentru o spălare optimă, în funcție de materialul articolului vestimentar.

În ce privește temperatura apei, este indicat ca aceasta să fie îndeajuns de caldă. Dacă hainele nu sunt foarte pătate, o apă caldă, la o temperatură medie, va fi perfectă. În cazul în care avem de scos pete mai adânci, apa fierbinte devine necesară.

Petele trebuie eliminate imediat

În plus, atunci când mergem la cumpărături trebuie să alegem detergenți speciali pentru hainele albe. Iar, pentru a ajuta hainele să-și mențină strălucirea, putem adăuga aproximativ 188 ml de bicarbonat de sodiu alături de detergent.

De asemenea, petele trebuie eliminate imediat, pentru a menține culoarea albă pe care o dorim. O metodă simplă este să frecăm pata cu cretă, după care să lăsăm totul câteva minute, după care vom putea spăla haina la fel ca în mod obișnuit.