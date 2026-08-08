Ce beneficii are postul intermitent pentru femeile de peste 50 de ani. Nutriționiștii vorbesc despre această dietă populară

Postul intermitent este un tip de dietă care a devenit tot mai popular în ultimul timp. Practic, acest post presupune crearea unui program strict în care se alternează orele de masă cu cele de pauză totală de la alimentație, pe parcursul unei zile.

Acest tip de dietă continuă să fie unul popular, iar mulți oameni aleg să apeleze la postul intermitent pentru a scăpa rapid de kilogramele în plus. Iar atunci când vine vorba despre femeile care deja au trecut de pragul de 50 de ani, acest tip de dietă poate fi alegerea perfectă, potrivit informațiilor de la prevention.com.

Există diverse feluri în care postul intermitent poate fi aplicat, iar cea mai comună variantă este 16:8. Mai precis, acest lucru înseamnă că toate mesele din timpul zilei vor trebui servite într-o fereastră de opt ore. Apoi, în următoarele 16 ore ale zilei nu mai trebuie să consumăm niciun aliment.

Postul intermitent este tot mai popular

Un alt stil popular în care este aplicat postul intermitent este 5:2. Practic, în două zile non-consecutive trebuie servite mai puțin de 500 de calorii, în timp ce în celelalte cinci zile ale săptămânii se poate mânca normal.

În general, acest tip de post este sigur pentru femeile de peste 50 de ani, dar nu trebuie să uităm că fiecare organism este diferit.

„Postul intermitent poate fi sigur pentru o persoană cu vârsta de peste 50 de ani, dacă aceasta nu are diabet de tip 2 sau de tip 1 care necesită administrarea de insulină, nu suferă de hipoglicemie și nu ia medicamente care trebuie consumate împreună cu alimente”, a spus medicul Deborah Cohen.

Cât de sigur este postul intermitent pentru femeile de peste 50 de ani

Deși postul intermitent poate fi sigur, poate fi mai greu să consumăm îndeajuns de mulți nutrienți de-a lungul zilei. Cum mesele trebuie luate într-o perioadă mai scurtă, corpul este forțat să absoarbă nutrienții mai repede.

Pentru femeile de peste 50 de ani, acest tip de post poate fi o metodă eficientă de a scăpa de kilogramele în plus. Mai mult decât atât, postul intermitent poate susține și sensibilitatea la insulină.

„Postul intermitent a demonstrat rezultate promițătoare în îmbunătățirea sensibilității la insulină”, a explicat medicul Scott Keatley.

Mai mult decât atât, postul intermitent poate reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare. Postul intermitent a devenit tot mai popular în ultimii ani, iar nenumărați oameni îl folosesc pentru a se menține în formă.