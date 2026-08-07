Unde au fost interzise trotinetele electrice. Românii pot primi amenzi de chiar și 5.000 de lei dacă încalcă noua regulă

Primăria Sectorului 1 introduce o nouă regulă importantă, iar cei care nu o vor respecta riscă să primească amenzi de chiar și 5.000 de lei. Începând de astăzi, trotinetele electrice sunt interzise în parcurile administrate de Primărie.

Începând de vineri, 7 august, trotinetele electrice vor fi interzise în parcurile administrate de Primăria Sectorului 1. Iar, potrivit informațiilor de la adevarul.ro, cei care nu respectă această regulă vor fi amendați chiar și cu 5.000 de lei. Această măsură a fost luată după ce trotinetele electrice au fost acuzate că pun în pericol pietonii, mai ales copiii și vârstnicii.

Această măsură este reclamată și în Sectorul 3. Locuitorii de aici cer interzicerea trotinetelor electrice și a bicicletelor cu motor pe aleile din Parcul IOR. O petiție online a fost inițiată de comunitatea civică din Parcul IOR și cere autorităților să ia măsuri pentru protejarea pietonilor. Petiția a fost preluată și de către asociația Declic.

Se poate primi amendă de 5.000 de lei

Inițiatorii petiției reclamă faptul că trotinetele și bicicletele cu motor pot circula cu viteze prea mari printre oameni, lucru care sporește riscul producerii unui accident. Mai mult decât atât, un astfel de incident a și avut loc recent în parc. Un vârstnic a fost lovit de o trotinetă și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Legislația în vigoare în țara noastră spune că trotinetele trebuie conduse pe piste speciale, iar atunci când acestea nu există, pe sectoare de drum unde viteza maximă admisă este de 50 de kilometri pe oră.

Unde au loc cele mai multe accidente

De la începutul acestui an, Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui a transportat 12 victime ale accidentelor produse din cauza trotinetelor electrice. În același timp, o analiză a IPJ Suceava a arătat că, de la începutul anului au avut loc 54 de accidente cu trotinete electrice în Suceava.

În București, ar fi vorba despre 28 de astfel de accidente, soldate cu 20 de răniți.