 Mai multe mașini au fost avariate în Sibiu. Acoperișul unui bloc s-a desprins din cauza vântului puternic
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Mai multe mașini au fost avariate în Sibiu. Acoperișul unui bloc s-a desprins din cauza vântului puternic

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Un moment tensionat a avut loc în Sibiu, unde o parte din acoperișul unui bloc s-a desprins chiar în cursul zilei de vineri. Totul s-a petrecut din cauza vântului foarte puternic, iar fragmentul de acoperiș a căzut pe mai multe autoturisme parcate în zonă.

Acoperișul s-a desprins din cauza vântului / foto: adevarul.ro
Acoperișul s-a desprins din cauza vântului / foto: adevarul.ro

În urma acestui incident, mașinile au fost avariate iar circulația rutieră a fost afectată. Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, totul s-a produs în municipiul Sibiu, pe strada Valea Aurie. La fața locului au ajuns imediat pompierii de la ISU Sibiu, însoțiți de o autospecială de stingere, una de descarcerare, un echipaj SMURD, cât şi de o autospecială de primă intervenţie.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime în urma acestui incident, iar singurele pagube sunt materiale. Polițiștii au decis să restricționeze traficul pe tronsonul cuprins între străzile Sibiel şi Poiana. Zona a rămas asigurată până când au fost îndepărtate elementele de construcție care ajunseseră pe carosabil.

Mai multe mașini au fost avariate

Acoperișul s-a desprins din cauza vântului puternic, iar mai multe mașini au fost avariate.

„La această oră, traficul rutier este închis pe strada Valea Aurie din municipiul Sibiu, pe tronsonul cuprins între străzile Sibiel şi Poiana, după ce o parte din acoperişul unei clădiri s-a desprins şi s-a prăbuşit pe carosabil, avariind mai multe autoturisme parcate”, a comunicat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, conform sursei citate.

Nu au fost înregistrate victime

Polițiștii din Sibiu recomandă șoferilor să evite zona și să nu ignore indicațiile oferite de echipajele aflate la fața locului. În urma incidentului, nu mai puțin de cinci autoturisme au fost avariate. Din fericire, traficul rutier în zonă a fost deja deblocat.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) deja a avertizat că, după zilele fierbinți de caniculă, ne putem confrunta cu ploi torențiale și vijelii.

Perioadele de caniculă sunt frecvent urmate de episoade de instabilitate atmosferică”, menționa IGSU într-o postare făcută pe Facebook chiar în cursul zilei de joi.

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