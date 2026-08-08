Trucul natural și ieftin care te scapă rapid de buruienile din curte. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente simple

Dacă ne numărăm printre românii care stau la curte, atunci mai mult ca sigur că ne-am confruntat, de-a lungul timpului, cu problema buruienilor. Din fericire, există o metodă ieftină și naturală care ne va scăpa de buruieni, fără să fie nevoie să apelăm la diverse soluții scumpe și chimice din comerț.

Buruienile sunt o problemă comună pentru toți cei care locuiesc la curte. Din fericire, nu este nevoie să apelăm la diversele soluții chimice scumpe din comerț. Potrivit express.co.uk, există o metodă naturală mult mai simplă care poate fi eficientă împotriva buruienilor.

Practic, este vorba despre un amestec natural, din ingrediente pe care mai mult ca sigur că deja le avem la îndemână prin bucătărie. Mai precis, este vorba despre oțet din alcool, sare și detergent de vase. Aceste trei ingrediente pot fi folosite pentru a pregăti o soluție perfectă împotriva buruienilor.

Un amestec natural poate elimina ușor buruienile

Practic, tot ce trebuie să facem este să amestecăm bine toate aceste ingrediente, iar apoi să turnăm soluția într-o sticlă goală cu pulverizator. După ce am pregătit amestecul, putem merge în curte, unde îl vom aplica direct peste buruieni.

Acest amestec trebuie lăsat să-și facă efectul, iar, în mod obișnuit, buruienile ar trebui să fi dispărut până a doua zi.

Este o metodă simplă și naturală

Această soluție este surprinzător de eficientă, iar folosind ingrediente simple, pe care deja le avem prin bucătărie, vom putea scăpa de problemă. De asemenea, este important să aplicăm soluția într-o zi însorită, pentru a nu fi curățată imediat de ploaie.

Mai mult decât atât, la fel de important este să știm că acest amestec nu ar trebui aplicat direct pe sol. Soluția poate crește aciditatea solului, așa că metoda ar trebui folosită doar în cazul buruienilor care au apărut în zonele pavate.

Tot ce ne trebuie sunt 500 ml de oțet, două lingurițe de sare, două lingurițe de detergent de vase și o sticlă cu pulverizator.