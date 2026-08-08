 Au rămas fără case după explozia din Rahova. La 10 luni distanță, încă așteaptă vești
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Au rămas fără case după explozia din Rahova. La 10 luni distanță, încă așteaptă vești

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Au trecut aproape 10 luni de la explozia devastatoare produsă într-un bloc din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața. Locatarii imobilului nu au putut reveni nici până acum în apartamente pentru a-și recupera bunurile, iar lucrările de punere în siguranță au fost din nou amânate.

Au trecut 10 luni de la explozia din Rahova / foto: arhiva Click!
Au trecut 10 luni de la explozia din Rahova / foto: arhiva Click!

Vineri, 7 august, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că intervențiile vor mai întârzia aproximativ o lună. Înainte de începerea lucrărilor, autoritățile trebuie să monteze senzori seismici în blocurile din apropiere și să documenteze starea apartamentelor.

Când vor putea intra locatarii în bloc

Potrivit estimărilor prezentate de edil, locatarii ar putea intra în locuințele lor cel mai devreme peste aproximativ 80 de zile. Aceștia au participat la o întâlnire cu primarul general, în cadrul căreia au fost discutate etapele necesare pentru punerea în siguranță a imobilului.

Ciprian Ciucu a precizat că, începând de săptămâna viitoare, municipalitatea va începe demersurile pentru instalarea senzorilor seismici la toate cele cinci scări vizate.

După finalizarea acestei etape, vor putea începe efectiv lucrările de punere în siguranță a blocului. Intervențiile sunt estimate să dureze aproximativ 50 de zile.

„Până în momentul de faţă s-au realizat branşamentele de apă, energie electrică şi internet şi s-au semnat contractele cu furnizorii necesare organizării de şantier. Ca orice şantier, are nevoie de organizare de şantier şi pentru activităţile de demolare.

S-a prezentat deja amplasamentul constructorului şi i-am dat ordinul de începere a lucrărilor. Am recepţionat deja pe 30 iulie proiectul tehnic şi în urma proiectului tehnic apare o mică întârziere de aproximativ trei săptămâni, maxim o lună, estimăm noi, pentru că proiectul tehnic presupune ca cinci scări de bloc, adică inclusiv dintr-un alt bloc, plus liceul (...) din proximitatea blocului afectat, vor trebui să aibă montaţi senzori seismici”, a anunţat el, vineri, într-o conferinţă de presă.

Apartamentele vor fi fotografiate înainte de montarea senzorilor

Înainte de instalarea senzorilor, reprezentanții municipalității și Poliției Locale vor merge în apartamentele vizate. Fiecare locuință va fi fotografiată, inclusiv pereții care nu prezintă în acest moment fisuri.

Scopul este ca autoritățile să poată identifica ulterior eventualele deteriorări produse în urma lucrărilor.

„Vom lua apartament cu apartament (...) cele unde urmează să fie montaţi senzorii, pentru ca firma să poată veni în următoarele trei săptămâni după ce vom semna contractul şi să ia apartament cu apartament şi să fotodocumenteze fiecare apartament în parte, adică să facă poze la toţi pereţii (...) şi chiar dacă au sau nu au crăpături, pentru ca după aceea să se poată demonstra dacă au fost afectate în vreun fel acele imobile, cinci scări de bloc plus Liceul Bolintineanu.

Această etapă nu putea să fie prevăzută, nu a văzut-o nimeni, este o soluţie impusă prin proiect, dată de către proiectant, care va duce la întârziere de maxim o lună, 30 de zile, urmând ca, după aceea, după ce am finalizat această procedură, să înceapă execuţia propriu-zisă a lucrărilor, care va dura undeva la 50 de zile”, a spus Ciprian Ciucu.

Când își vor putea recupera oamenii bunurile

După finalizarea lucrărilor de punere în siguranță, accesul în imobil nu va fi liber pentru locatari. Intrarea va fi permisă doar cu acordul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și după recepția lucrărilor.

„Intrarea în imobil se va face cu acordul ISU, în baza recepţiei punerii în siguranţă a imobilului. Primii care vor intra acolo vor fi procurorii şi după care, sub coordonarea ISU, fiecare om va putea să acceadă în clădire asistat de ISU şi sub coordonarea ISU”, a afirmat primarul Capitalei.

Astfel, după ce imobilul va fi declarat sigur, locatarii vor putea intra, pe rând și în condiții controlate, pentru a încerca să își recupereze cât mai multe dintre bunurile rămase în apartamente.

În paralel, autoritățile trebuie să stabilească dacă imobilul poate fi consolidat sau dacă soluția finală va fi demolarea și reconstruirea acestuia. Ciprian Ciucu a precizat că a fost deja comandată o expertiză și că partea situată deasupra zonei afectate va fi demolată.

„Deja am comandat o expertiză. E clar că partea de deasupra zonei afectate va fi demolată, asta este clar, dar restul, dacă se poate consolida sau dacă nu mai poate fi consolidat și să fie totul dărâmat și reconstituit în locul acela, în condiții similare, noul bloc. Din momentul în care noi vom bugeta și ne vom apuca să ridicăm blocul la loc, va mai dura aproximativ doi ani și ideea ar fi, după ce reconstruim blocul, să putem să avem baza legală prin care să le dăm voie să ocupe acele apartamente fără a plăti o chirie sau pentru a plăti o chirie simbolică de un leu sau mai puțin.

Să vedem cum putem face acest lucru. Dânșii (n. red - locatarii) vor putea să fie reîmproprietăriți doar printr-o decizie a instanței. Primarul nu are cum să împroprietărească”, a mai spus el.

Ce s-a întâmplat în Rahova

Explozia care a distrus o parte din blocul din Rahova s-a produs în data de 17 octombrie 2025, în jurul orei 09:10, la etajele superioare ale unui bloc de locuințe și a avut consecințe dramatice. Trei persoane au murit, iar mai multe apartamente au fost grav afectate.

În urma deflagrației, locatarii au fost evacuați, iar accesul în imobil a fost restricționat din cauza riscului pentru structura clădirii. De atunci, oamenii așteaptă să poată reveni în locuințe pentru a-și recupera bunurile, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească soluția pentru imobil: consolidarea sau demolarea și reconstruirea acestuia.

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