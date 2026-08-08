Înghețată tradițională sau iaurt înghețat? Care desert este mai sănătos pe timp de vară

Având în vedere valorile extreme la care ajung temperaturile în această perioadă, cei mai mulți dintre noi vom dori să servim deserturi reci. Iar înghețata este, fără doar și poate, alegerea cea mai populară, pe timp de vară. Însă, mulți oameni se întreabă care variantă este mai sănătoasă, înghețata tradițională sau iaurtul înghețat.

Verile din ultimii ani sunt din ce în ce mai fierbinți, iar acest lucru face oamenii să prefere deserturile și băuturile cât mai reci. Desigur, poate că cea mai comună alegere atunci când vine vorba despre o gustare dulce rece este înghețata. Însă, iaurtul înghețat începe să-și recapete popularitatea de care se bucura cândva. Iar mulți oameni se întreabă care variantă este mai sănătoasă.

Desigur, cele două sunt destul de similare.

„Înghețata este, de obicei, făcută dintr-un amestec îndulcit de smântână și lapte, care este omogenizat, pasteurizat, maturat și congelat, apoi ambalat și întărit”, a explicat nutriționista Johannah Katz, conform Real Simple.

Cum este pregătit iaurtul înghețat

Iaurtul înghețat este făcut într-un mod destul de similar doar că, după cum sugerează și numele, folosește iaurt fermentat. Acest lucru rezultă într-un nivel mai scăzut de lactoză. Niciunul dintre aceste două deserturi nu este mai bun, din punct de vedere nutrițional, decât celălalt.

Însă, înghețata are, de obicei, mai multe calorii, dar mai puțin zahăr.

Care variantă este mai sănătoasă

„Deși ambele variante au, de obicei, un conținut foarte ridicat de zahăr, iaurtul înghețat tinde să conțină mai mult, deoarece aroma de iaurt are nevoie de mai mult zahăr pentru a atenua gustul acrișor, în timp ce înghețata este deja dulce, deoarece are la bază smântână”, spune și experta Megan Wroe.

În plus, dacă sunt adăugate topping-uri, numărul de calorii poate să crească și mai mult. Însă, pentru cei care au un nivel mai ridicat de colesterol sau au intoleranță la lactoză, iaurtul înghețat poate fi o alegere mai bună.

„Sfatul meu practic este să compari mărimea porției, cantitatea de zahăr adăugat, grăsimile saturate și proteinele, apoi să alegi varianta care îți place cu adevărat și să păstrezi porția sub control”, mai spune Katz.

Iar, dacă dorim să pregătim un desert special, putem tăia un pepene în două, după care vom face o gaură în miez, folosind o lingură. Pepenele trebuie lăsat să înghețe, după care se toarnă lapte sau smântână în adâncitură și se amestecă bine. La final, vom avea un desert simplu, gustos și răcoritor!