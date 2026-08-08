Cea mai mică garsonieră din România, scoasă la vânzare! Are sub 4 metri pătrați

O locuință de doar câțiva metri pătrați, în care abia poate fi amplasat un pat, a fost scoasă la vânzare în centrul Bucureștiului. Proprietatea se află pe strada Vasile Lascăr, în apropiere de Piața Universității, și este prezentată drept una dintre cele mai mici locuințe disponibile în acest moment pe piață.

Garsoniera figurează în acte drept cameră de serviciu și are o suprafață de sub 4 metri pătrați. Spațiul este extrem de restrâns, însă proprietarul a reușit să amenajeze în interior o cabină de duș. Locuința nu are însă o baie proprie. Toaleta se află pe hol și este folosită în comun cu proprietarii unei alte unități din clădire, potrivit informațiilor publicate de Imobiliare.ro.

Proprietatea se află la ultimul nivel al unui bloc construit în 1935. Liftul imobilului urcă până la etajul al șaptelea, iar pentru a ajunge la ultimul nivel este necesară folosirea scărilor.

Clădirea este încadrată în clasa de risc seismic Rs2, conform informațiilor din anunțul de vânzare.

Cât costă cea mai mică locuință

Pentru această proprietate, proprietarul solicită 7.000 de euro și precizează că prețul este negociabil. La această sumă se adaugă comisionul agenției imobiliare, care este de 1.000 de euro.

Garsoniera nu poate fi cumpărată prin credit ipotecar, astfel că plata trebuie făcută integral.

Anunțul publicat pe Imobiliare.ro prezintă spațiul drept o variantă pentru cei care vor să facă o investiție cu un buget redus. Proprietatea ar putea avea și alte întrebuințări, precum sediu social, punct de lucru sau spațiu de depozitare.

„Fie că îți dorești o investiție cu buget minim, un sediu social, un spațiu de depozitare, un punct de lucru sau, pur și simplu, una dintre cele mai neobișnuite proprietăți din România, această ofertă este cu adevărat unică”, se arată în descrierea anunțului.

Garsoniera de 11 metri pătrați care a devenit virală

Noua proprietate amintește de o altă garsonieră de dimensiuni neobișnuite, care a făcut furori în urmă cu câțiva ani. Este vorba despre locuința de doar 11 metri pătrați din Cluj-Napoca, devenită virală în 2022 după ce a fost scoasă la închiriat pentru aproape 200 de euro pe lună.

Anunțul a generat un val uriaș de reacții în mediul online, internauții întrecându-se în glume și comentarii despre spațiul extrem de mic. În scurt timp, proprietatea a ajuns una dintre cele mai cunoscute garsoniere din România.

Ulterior, proprietarul a decis să o vândă, iar prețul cerut a fost de 37.499 de euro, adică aproximativ 3.409 euro pentru fiecare metru pătrat.

În comparație cu garsoniera de 11 metri pătrați din Cluj, locuința scoasă acum la vânzare în București este de-a dreptul minusculă, având mai puțin de 4 metri pătrați.