 ANM a emis trei avertizări de Cod galben valabile în cursul zilei de astăzi. Ce zonele sunt afectate
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ANM a emis trei avertizări de Cod galben valabile în cursul zilei de astăzi. Ce zonele sunt afectate

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Vremea din România continuă să fie dificilă în această perioadă. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis deja mai multe avertizări Cod galben de caniculă, dar și vânt puternic și vijelii.

Codul galben de caniculă / foto: ANM
Codul galben de caniculă / foto: ANM

În timp ce sudul și vestul țării se confruntă cu temperaturi extreme ce pot ajunge chiar și la 37 de grade, în alte regiuni din țară sunt așteptate vijelii, grindină, ploi torențiale și rafale care pot ajunge chiar și la 80 km/h, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

Primul Cod galben emis de ANM este pentru caniculă și va fi valabil astăzi, 8 august, între orele 10:00-21:00. Iar potrivit meteorologilor, zonele afectate vor fi Banatul, Oltenia, Dobrogea, cât și cele mai multe zone din Muntenia.

În acest interval, ne putem aștepta la temperaturi caniculare de 34-37 de grade, disconfort termic ridicat și indicele temperatură-umezeală (ITU) care va trece pragul critic de 80 de unități.

Vremea din România va continua să fie dificilă

Codul galben de ploi / foto: ANM
Codul galben de ploi / foto: ANM

De asemenea, tot în cursul zilei de sâmbătă, între orele 10:00-23:00, va fi activ un Cod galben de vânt puternic. Această avertizare va fi valabilă în estul Munteniei, nordul Dobrogei și în cea mai mare parte a Moldovei.

În acest interval orar, vântul va avea intensificări, iar viteza la rafală va ajunge la 50-70 km/h. Iar nu în ultimul rând, un al treilea cod galben este valabil între orele 12:00 și 22:00, tot sâmbătă. Acest cod vizează fenomene de instabilitate atmosferică, vânt puternic și averse torențiale.

Cum va fi vremea în București

Cod galben de vânt puternic / foto: ANM
Cod galben de vânt puternic / foto: ANM

Acest cod va fi valabil în vestul Munteniei, estul Olteniei, zonele montane, cât și în sudul și estul Transilvaniei. În același timp, o prognoză specială a fost emisă și pentru Capitală.

În București, valul de căldură va persista, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge la pragul critic de 80 de unități. Temperatura va ajunge la 34-35 de grade Celsius, în timp ce minimele nu vor coborî sub 17 grade.

Cerul va fi variabil, iar după-amiaza și seara ne putem aștepta la averse, vânt puternic, cu viteze de 50-70 km/h și chiar și descărcări electrice.

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