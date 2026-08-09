 Cine e tânăra superbă care a apărut la brațul lui Laurențiu Reghecampf junior. Cât de mare a crescut Bebeto! A renunțat și la plete
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Cine e tânăra superbă care a apărut la brațul lui Laurențiu Reghecampf junior. Cât de mare a crescut Bebeto! A renunțat și la plete

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Laurențiu Reghecampf junior, zis în trecut și Bebeto, fiul Anamariei Prodan, a crescut văzând cu ochii. Reghe junior are aproape 18 ani și este fotbalist profesionist. Și-a schimbat look-ul și are deja lipici la fete. Cine este, însă, tânăra cu care a apărut ținându-se de mijloc la Brașov? 

Laurențiu Reghecampf junior și verișoara lui, Maya foto: Instagram
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Laurențiu Reghecampf junior și verișoara lui, Maya foto: Instagram

Laurențiu Reghecampf junior ( zis în trecut Bebeto) a devenit bărbat în toată regula. Fiul Anamariei Prodan va împlini 18 ani în luna septembrie a acestui an și este  jucător de fotbal cu contract la echipa Voința Crevedia. 

Bebeto nu mai este de mult copilul timid cu plete, ci s-a transformat într-un tânăr care este cu un cap mai înalt deja decât mama lui. A făcut un corp de atlet plin de mușchi, de când se antrenează la sala de box împreună cu iubitul mamei sale, Ronald Gavril și, mai nou, a renunțat și la plete în favoarea unei tunsori moderne.

Cine este tânăra alături de care a apărut Bebeto în vacanță, la Brașov?

Deși nu este încă major, Bebeto are deja lipici la fete, însă spre deosebire de surorile lui mai mari, nu are încă o prietenă. 

Reghe junior a apărut însă, zilele acestea, la brațul verișoarei sale Maya, în vacanța pe care o petrece la Brașov alături de familie. 

Maya, în vârstă de 18 ani, este fiica Ancăi, sora impresarei, care se află în aceste zile în concediu în România, împreună cu soțul ei, Anthony. 

Tânăra este, prin urmare, frumoasa nepoată a Prodancăi și e de aceeași vârstă cu Bebeto al impresarei, cei doi veri înțelegându-se de minune și fiind foarte apropiați. 

Sunt cu familia să vizităm superba noastră țară, România. Am mers la mănăstiri și acum suntem la Brașov pentru că Anthony vrea să viziteze cât mai multe locuri. Cumnatul meu este fascinat de România! În fiecare vacanță a lor vedem câteva orașe din țară”, s-a mărginit să declare Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click! 

Anamaria Prodan este, la acest moment, o femeie fericită, iubită și o mamă împlinită. Cei trei copii ai Prodancăi – Rebecca, Sarah și Laurențiu Junior – reprezintă pentru ea cea mai mare avere.

Rebecca este artistă în devenire, Sarah e baschetbalistă consacrată, iar Bebeto a semnat, anul trecut, la 17 ani, primul lui contract de fotbalist profesionist. Laurențiu Reghecampf Junior a semnat cu Voința Crevedia, formație care a promovat în Liga 3. 

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