 O femeie din România a pierdut zeci de mii de euro după ce a primit un mesaj pe WhatsApp. A crezut că va moșteni 175.000 de euro din Franța
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O femeie din România a pierdut zeci de mii de euro după ce a primit un mesaj pe WhatsApp. A crezut că va moșteni 175.000 de euro din Franța

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O femeie a devenit victima unei înșelătorii elaborate care a costat-o zeci de mii de euro. Totul a început după ce victima a primit un mesaj pe WhatsApp.

Femeia a pierdut zeci de mii de euro
Femeia a pierdut zeci de mii de euro

O femeie în vârstă de 51 de ani din comuna Pojorâta a crezut că va primi o moștenire în valoare de 175.000 de euro din Franța. În realitate, ea a ajuns să piardă suma uriașă de 45.000 de euro. Cazul a ajuns în atenția autorităților recent, pe data de 29 iulie 2026.

În acel moment, victima a contactat Secția 11 Poliție Rurală Pojorâta și a declarat că, între mai 2022 și martie 2025, ea a fost contactată prin e-mail și pe WhatsApp de către persoane necunoscute care au convins-o că va primi o moștenire uriașă din Franța.

Pentru ca povestea să aibă credibilitate, escrocii i-au trimis femeii documente care păreau a fi autentice. Practic, era vorba despre fotografii, acte de donație și diverse înscrisuri. În cele din urmă, femeia a ajuns să creadă că va moșteni 175.000 de euro.

Victima a pierdut 45.000 de euro

În cele din urmă, escrocii au început să-i ceară bani victimei, pretinzând că trebuiau plătite comisioane bancare, taxe notariale și cheltuieli de judecată. Convinsă că totul este real, femeia a mers la bancă și a trimis sume cuprinse între 350 și 2.200 de euro.

În anul 2023, femeia a început să suspecteze că ar fi victima unei înșelătorii, dar totuși a continuat să trimită bani. Escrocii au convins-o pe victimă că nu numai că își va recupera banii, dar va avea și un profit uriaș.

Nu este singurul caz de acest fel

Acesta nu este singurul caz de acest fel din ultima perioadă. Chiar la începutul lunii august, doi tineri de 24 și 29 de ani au sunat o bătrână de 75 de ani și i-au spus că pe numele ei ar fi fost depusă o cerere de credit, iar contul ei bancar ar fi compromis.

Escrocii au pretins că reprezintă banca și poliția, iar, în cele din urmă, au convins-o să retragă și să predea suma de 50.000 de lei. Atunci când cei doi au încercat să repete acțiunea, femeia a alertat autoritățile și a fost organizat un flagrant.

Cei doi au fost reținuți pentru 30 de zile.

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