Descoperire incredibilă făcută în inima Budapestei. O motocicletă și doi soldați germani au fost găsiți în Dunăre

Nivelul scăzut al Dunării aduce la suprafață nenumărate artefacte surprinzătoare. De această dată, o descoperire de-a dreptul macabră a fost făcută la numai câțiva metri de Parlamentul Ungariei. Este vorba despre o motocicletă din perioada Celui de-al Doilea Război Mondial și rămășițele a doi soldați.

Descoperirea neobișnuită a fost anunțată de către Volksbund, o organizație nonprofit care caută, recuperează și reînhumează în condiții demne soldații care au murit în războaie în afara Germaniei, la solicitarea guvernului german.

„Nivelul scăzut al Dunării a făcut ca pe malul fluviului, în Budapesta, să iasă la suprafață o motocicletă din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Ulterior, Gabor Kohlrusz, specialist în recuperarea și reînhumarea rămășițelor umane din cadrul Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, a exhumat doi soldați”, a anunțat ONG-ul, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

O descoperire macabră a fost făcută în Budapesta

Datorită faptului că motorina a conservat plăcuțele celor doi soldați, numele lor încă sunt lizibile. Datorită faptului că ambele plăcuțe au fost recuperate, experții au concluzionat că decesul celor doi nu a fost transmis autorităților germane de la acel moment și, prin extensie, nici familiei.

„Luni, descoperirile urmează să fie examinate la Budapesta, iar Volksbund va transmite în continuare informații despre operațiune.

Pe 2 august, motocicleta a fost descoperită pe partea Buda a Parlamentului Ungariei, lângă portul din Piața Batthyány. Cel mai probabil, este vorba despre un model DKW NZ 350-1. Epava a fost recuperată de angajații Institutului și Muzeului de Istorie Militară, partenerul ungar al Volksbund”, a mai transmis organizația.

Ce se va întâmpla cu rămășițele celor doi

Rămășițele celor doi militari urmează să fie înhumate în cimitirul Budaörs, de lângă Budapesta.

Desigur, aceasta nu este singura descoperire fascinantă făcută în această perioadă. Tot din cauza nivelului scăzut al Dunării, fundațiile podului construit de Constantin cel Mare peste Dunăre au ieșit la lumină. Structura este veche de peste 1.700 de ani, iar o misiune de documentare a fost efectuată în apropiere de satul bulgar Ghighen, în nordul țării, unde se află rămășițele podului.