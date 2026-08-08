La ce preț se vând caisele românești în piețe. Recolta din acest an este una spectaculoasă

Perioada de vară este una în care foarte mulți români vor consuma fructe. Iar, atunci când vine vorba despre caise, prețurile din piețele românești au luat prin surprindere foarte mulți oameni. Potrivit producătorilor, totul se datorează producției impresionante din acest an.

Producția de caise a întrecut așteptările fermierilor în acest an. Anul trecut, pomii din țara noastră au fost aproape goi, iar acest lucru se putea vedea reflectat și în prețurile de la tarabe. În acest an, lucrurile stau cu totul altfel. Potrivit observatornews.ro, un singur pom produce în jur de 20-30 kg de caise în acest an.

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Iar producția mai mare din acest an înseamnă și un preț mai mic în comparație cu cel de anul trecut. În piețele din țară, caisele românești se găsesc la un preț de 6–8 lei pe kilogram, fiind vorba despre un cost mai mic decât cel al caiselor din import.

Prețurile din acest an sunt mult mai mici

În magazine, caisele din import se găsesc la un preț cuprins între 14-15 lei pe kilogram. În țara noastră există aproximativ 2.000 de hectare cultivate cu caiși. Acest lucru face din România cea de-a șaptea țară producătoare de caise din Uniunea Europeană.

Producătorii estimează că producția va fi cu 90% mai mare în comparație cu cea de anul trecut.

Producția din acest an este mult mai mare

România nu este singura țară unde se observă o ușoară ieftinire a prețurilor, comparativ cu anii trecuți. În Grecia, marile lanțuri de magazine au început să reducă prețul la produse alimentare și de uz casnic. Acest lucru se datorează unui acord semnat cu autoritățile de la Atena.

Însă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, este posibil ca uleiul de măsline să se scumpească din nou în lunile următoare.