Grecia ia măsuri aspre pentru a-și proteja plajele. Zonele din care turiștii pleacă cu borcane pline de nisip

Grecia este, fără doar și poate, una dintre cele mai atractive destinații de vacanță din întreaga lume. Din păcate, acest lucru a atras după sine și unele probleme pe care autoritățile elene încearcă acum să le rezolve. Iar, în încercarea de a-și proteja plajele, Grecia anunță reguli mai stricte pentru protejarea acestora.

Guvernul elen a finalizat un nou cadru special de amenajare a teritoriului pentru turism. Practic, noi reguli stricte au fost introduse în ceea ce privește dezvoltarea în zonele suprasolicitate. În același timp, autoritățile elene oferă stimulente pentru investiții în zone mai puțin dezvoltate.

Aceste noi măsuri ar trebui să acopere un vid instituțional care cauza probleme în Grecia de peste un deceniu. Revizuirea cadrului de planificare turistică se împotmolise încă din anul 2012, dar, acum, noi măsuri au fost introduse.

Grecia încearcă să-și protejeze plajele

Autoritățile elene doresc protejarea resurselor naturale și culturale din Grecia, iar zonele turistice vor urma să fie clasificate în funcție de intensitatea activității turistice înregistrate în zonă. Teritoriul țării va fi împărțit în cinci categorii, iar în locurile cu cele mai mari presiuni turistice, construcția de noi hoteluri va fi mai dificilă.

Reglementări specifice sunt introduse și pentru insule, care vor fi împărțite în trei categorii, în funcție de mărime. Pe insulele mici, noile unități de cazare vor avea limite de capacitate, confrom ekathimerini.com.

Turiștii iau nisip în borcane

Laguna Balos, Elafonisi și Falassarna, din vestul Cretei, au suferit enorm din cauza numărului uriaș de turiști care au ajuns aici. Acum, autoritățile încearcă să reducă aglomerația din aceste zone superbe.

Numărul șezlongurilor a scăzut semnificativ în aceste trei zone, iar una dintre problemele raportate de autorități este faptul că turiștii pleacă cu nisip roz în borcane, de la Elafonisi. În viitor, turiștii vor fi nevoiți să folosească o platformă online pentru a rezerva o dată și un interval orar pentru vizită.