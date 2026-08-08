O profesoară a fost în concediu medical timp de 17 ani. Acum contestă în instanță decizia de pensionare

După ce a petrecut 17 ani în concediu medical, timp în care și-a primit salariul integral, o profesoară din Germania a ajuns acum în instanță după ce a contestat faptul că a fost scoasă la pensie.

După ce a fost pensionată din motive medicale, profesoara din Germania a decis să conteste în instanță decizia. Acum în vârstă de 62 de ani, profesoara preda la un liceu profesional din Wesel, în vestul Germaniei. Vreme de 17 ani, ea și-a motivat absența prin certificate medicale.

Iar, de-a lungul acestor ani, femeia și-a primit salariul integral, care a fluctuat între 5.051 și 6.174 de euro în fiecare lună. Recent, administrația a solicitat o nouă examinare medicală a profesoarei, iar medicii au ajuns la concluzia că femeia nu mai este aptă să-și exercite poziția de profesoară.

Și-a primit salariul integral vreme de 17 ani

În urma examinării medicale, autoritățile au decis că se impune pensionarea din motive medicale. Astfel, femeia nu mai primește salariul integral, ci o pensie brută estimată între 1.500 și 2.000 de euro pe lună.

Cu toate acestea, profesoara nu acceptă această decizie, pe care a contestat-o în instanță. Ea dorește să-și primească în continuare salariul integral, iar un proces a fost deschis la Tribunalul Administrativ din Düsseldorf.

Situația a ajuns în instanță

Dacă instanța îi va da dreptate femeii, ea își va primi retroactiv diferențele dintre pensie și salariu. Cazul este acum investigat de către autoritățile germane, iar profesoara dorește să primească în continuare salariul integral.

Acest episod a fost criticat dur de către sindicatele germane de învățământ, iar liderul de sindicat Andreas Bartsch a descris cazul drept „o palmă adusă colegilor”. De-a lungul anilor petrecuți în concediu medical, femeia ar fi primit undeva în jur de un milion de euro.

În cele din urmă, după 17 ani de concediu medical, a fost solicitată o examinare medicală. În urma acesteia, s-a decis ca profesoara să fie pensionată medical, decizie care este acum contestată în instanță.