Afacerea inedită care i-a adus succesul unui bistrițean. Este un obicei pe care puțini oameni îl mai cunosc

Există nenumărate obiceiuri tradiționale care, în ziua de astăzi, au început să dispară. Însă, un antreprenor din Bistrița-Năsăud încearcă să readucă la viață o metodă tradițională cunoscută drept spălatul la vâltoare.

Dacă vom călători de-a lungul satelor din România cu siguranță că vom descoperi nenumărate obiceiuri tradiționale de care puțini oameni din afara zonelor respective au mai auzit în ziua de astăzi. Printre aceste obiceiuri tradiționale se află și spălatul la vâltoare, pe care un antreprenor din Bistrița-Năsăud încearcă să-l readucă la viață.

Potrivit observatornews.ro, această tradiție a fost una moștenită din generație în generație, iar localnicii stau acum la coadă doar pentru a-și spăla covoarele prin această metodă.

„Bine aţi venit la Vâltoarea lui Bogdan, aici se află o moştenire de peste 4 generaţii, ca atare, noi tinerii vrem s-o ducem mai departe”, a spus Bogdan, proprietarul afacerii.

Afacerea i-a adus succes bărbatului

Localnicii sunt încântați de această metodă tradițională de a spăla covoare, pe care mulți dintre ei și-o amintesc din copilărie. Vâltoarea este o invenție foarte veche, iar apa care cade ar putea curăța covoarele chiar mai bine decât mașina de spălat modernă.

„Se spală foarte curat şi foarte frumos fără detergent, dacă acum, de când a apărut detergentul, mai punem, dar se fac foarte curate şi foarte frumoase”, spune o bătrânică, conform sursei citate.

Nu este singura poveste de succes din România

Aceasta nu este singura poveste de succes a unui antreprenor român. Roxana Andrișoara a decis să înființeze o plantație în 2021, chiar după pandemie. Astăzi, cultivă peste un hectar de afini la aproximativ 17 km de Piatra Neamț.

„Se primesc în jur de 400-500 kg pe săptămână, se vând foarte, foarte bine, calitate superioară. Sunt ambalate la jumătate de kilogram”, a explicat reprezentantul unui depozit de fructe din Piatra Neamț, Dorel Resmeriță.

O caserolă de aproape un kilogram costă aproximativ 35 de lei, iar în timp ce o parte din afine ajung în magazine, altele merg către piețele din Iași.