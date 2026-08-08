Alertă la granița cu România! O dronă a explodat în Bulgaria, lângă un gazoduct. Ce spune MApN

Incident neobișnuit la granița dintre România și Bulgaria. O dronă a explodat sâmbătă dimineață pe teritoriul bulgar, la aproximativ 100 de metri de frontieră și la circa un kilometru de o stație de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan.

Premierul bulgar Rumen Radev susține că aparatul de zbor a intrat în Bulgaria dinspre România. În schimb, Ministerul Apărării Naționale transmite că sistemele sale radar nu au detectat o dronă sau un alt vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian românesc către Bulgaria.

Drona a explodat lângă un gazoduct

Incidentul s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei 8:10, în apropierea fostului punct de trecere a frontierei Kardam, corespondentul punctului Negru Vodă din România.

Potrivit premierului bulgar, drona a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului Bulgariei și s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui. În apropiere se află o stație de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Trans-Balkan.

Zona a fost izolată, iar echipe ale Poliției de Frontieră, Poliției Naționale și Ministerului Apărării au mers la fața locului. Nu au fost raportate victime sau pagube la infrastructura din zonă.

Premierul Bulgariei a precizat că autoritățile încearcă să stabilească exact ce tip de aparat s-a prăbușit. Potrivit acestuia, drona transporta o cantitate importantă de material exploziv.

„Zgomotul produs de dronă a fost detectat de Poliţia de Frontieră a României, urmat de o explozie puternică auzită de patrula de frontieră (bulgară) din General Toşevo, care este staţionată în zonă. Locul exploziei dronei a fost identificat imediat, iar echipe ale Poliţiei de Frontieră, Poliţiei Naţionale şi Ministerului Apărării se află în prezent la faţa locului pentru a determina tipul de dronă implicată”, a declarat Radev.

El a explicat că aparatul nu a putut fi identificat înainte de explozie și că, din cauza avariilor, stabilirea tipului dronei este dificilă.

„Nu este o dronă-jucărie, ci o dronă de dimensiuni mai mari”, a detaliat el.

MApN: Drona nu a fost detectată în România

În urma incidentului, Ministerul Apărării Naționale a transmis că sistemele sale de supraveghere radar nu au identificat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.

MApN precizează că, înainte de producerea exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian românesc către teritoriul bulgar.

Astfel, deși autoritățile bulgare susțin că drona a venit dinspre România, această informație nu este confirmată de sistemele radar românești.

Rumen Radev a anunțat că, după incident, Bulgaria va redirecționa personal și echipamente pentru detectarea și contracararea dronelor de la granița cu Turcia către frontiera cu România.

Autoritățile bulgare au anunțat, de asemenea, consolidarea supravegherii radar în regiune și activarea sistemelor anti-dronă acolo unde acestea sunt disponibile.

Premierul bulgar a atras atenția asupra dificultăților de detectare a unor astfel de aparate, în special atunci când acestea zboară la altitudine joasă.

„Ştiţi că, de ani de zile, procedura de achiziţionare a unor radare digitale tridimensionale moderne a fost amânată, dar Ministerul Apărării face tot posibilul pentru a accelera livrarea acestora”, a promis prim-ministrul Bulgariei, fost preşedinte şi fost pilot militar.

Incidentul ar putea ajunge în discuția NATO

Rumen Radev a anunțat că Bulgaria intenționează să ridice problema dronei în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic.

Autoritățile de la Sofia vor prezenta informațiile disponibile despre incident, în contextul în care regiunea Mării Negre și flancul estic al NATO sunt deja afectate de incidente cu drone și alte amenințări aeriene.

Deocamdată, autoritățile continuă verificările pentru a stabili proveniența și tipul aparatului, precum și circumstanțele exacte în care acesta a ajuns pe teritoriul Bulgariei.