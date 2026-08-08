Vestea tragică care a îndurerat lumea fotablului. Tatăl lui Leo Messi a murit la doar 68 de ani

Familia starului argentinian trece prin momente dificile. Jorge Messi, în vârstă de numai 68 de ani, a murit chiar ieri seară, pe data de 7 august, în jurul orei 22:00. El a luptat din greu împotriva unei boli crunte, iar ultimele clipe din viață și le-a petrecut într-un spital din Rosario, în Argentina.

Lovitură cumplită pentru Leo Messi. Tatăl sportivului a încetat din viață la numai 68 de ani, pe data de 7 august, în jurul orei 22:00. Jorge Messi era și reprezentantul fiului său, iar de-a lungul anilor, el s-a dedicat complet fiului său, pe care l-a susținut enorm pe parcursul carierei, conform adevarul.ro.

În mod obișnuit, Jorge Messi nu lipsea niciodată din tribună, atunci când juca fiul său. Însă, fanii din întreaga lume au observat faptul că tatăl și impresarul lui Leo Messi nu a fost prezent la meciurile de la Campionatul Mondial din Statele Unite.

În timpul turneului au apărut informații privind starea de sănătate a lui Jorge Messi. Din păcate, el se simțea din ce în ce mai rău, motiv pentru care nu a putut fi prezent în tribune.

Jorge Messi avea 68 de ani

Leo Messi și-a început cariera în Argentina, la clubul Newell's Old Boys. Încă de atunci, Jorge s-a ocupat de cariera fiului său și a încercat să-i ofere cele mai bune condiții. În scurt timp, talentul lui Leo a fost remarcat de Barcelona, iar Jorge Messi a mers în Spania, alături de fiul lui, pentru a semna contractul care avea să schimbe istoria fotbalului.

În acel moment, mama lui Leo, Maria Cuccittini (acum în vârstă de 66 de ani), a rămas în Argentina pentru a avea grijă de restul membrilor familiei.

De-a lungul anilor, Jorge s-a ocupat de negocierile contractelor fiului său, nu numai cu Barcelona, dar și cu PSG și, mai recent, cu Inter Miami.

Era impresarul fiului său

De-a lungul anilor, Jorge Messi a fost implicat și în controverse. În anul 2017, instanța spaniolă i-a condamnat atât pe Jorge, cât și pe Leo Messi la doi ani de închisoare cu suspendare, precum și la plata unei amenzi de două milioane de euro, pentru fraudă.

Însă, în cele din urmă, sentința a fost modificată, iar restul pedepsei a fost înlocuit cu o amendă adițională de 252,000 de euro.