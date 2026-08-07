 Șoc în Superligă: jucător suspendat pentru dopaj. Ce s-a întâmplat
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Șoc în Superligă: jucător suspendat pentru dopaj. Ce s-a întâmplat

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Vestea suspendării unui jucător din Superliga României pentru dopaj „străbate” lumea fotbalului românesc, Cosmin Matei (34 de ani), jucătorul nou-promovatei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, aflând decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Astfel, mijlocașul a primit, vineri, o sancțiune de nouă luni, perioadă din care se scade o lună, deja scursă din „sancțiune” - comparativ, Agenția Mondială Antidoping (WADA) solicitase o suspendare de minimum doi ani, însă judecătorii TAS au dispus o pedeapsă mai blândă.

Cosmin Matei (stânga), suspendat pentru dopaj (FOTO: Sportpictures)
Cosmin Matei (stânga), suspendat pentru dopaj (FOTO: Sportpictures)

Întorcându-ne în timp, pe 4 februarie 2024, mijlocașul covăsnenilor a fost depistat pozitiv cu 5-metilhexan-2-amină, în cadrul unui controlul antidoping, efectuat după meciul pierdut de Sepsi cu Universitatea Craiova, scor 1-3. Inițial, jucătorul a primit o suspendare de șase luni din partea Agenției Naționale Antidoping (ANAD), însă a făcut apel, după ce a explicat că substanța ar fi ajuns accidental în organismul său, dintr-un supliment contaminat. Atunci, ANAD i-a anulat suspendarea, însă WADA a atacat decizia la TAS. Între timp, instituția din urmă a anunțat decizia definitivă, nouă luni de suspendare, din care una a fost deja ispășită - asta înseamnă că jucătorul va putea reveni pe teren, cel mai devreme, în aprilie 2027. Jucătorul, un om de bază la echipă, are contract până în vara anului următor, însă în situația dată ar exista varianta de reziliere unilateră a înțelegerii cu clubul covăsnean.

Reacția oficială a clubului: are contract doar până în vară

„Clubul nostru a luat act de decizia pronunțată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne în cazul căpitanului echipei noastre, Cosmin Matei, prin care acesta a fost sancționat cu o suspendare de nouă luni, perioadă din care o lună a fost deja executată. (...) Regretăm profund această situație și impactul pe care îl are atât asupra lui Cosmin Matei, cât și asupra echipei noastre. Cosmin este un jucător de bază și căpitanul formației noastre, iar absența sa pe teren reprezintă o pierdere semnificativă.
Clubul Sepsi OSK respectă decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv și principiile care guvernează activitatea sportivă, reafirmându-și angajamentul față de respectarea regulamentelor și promovarea unui sport curat.
În același timp, îi transmitem lui Cosmin Matei întreaga noastră susținere în această perioadă dificilă și suntem convinși că va reveni pe teren mai puternic după încheierea acestei sancțiuni”, a fost reacția oficială a clubului Sepsi. Substanța care a fost depistată în organismul lui Matei poate fi găsită într-un ulei pe bază de rădăcină de mușcată și „se traduce printr-un stimulent pe termen scurt, care oferă un plus de viteză, energie și tonus muscular”.

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