 Decizia finală: ce se întâmplă cu unul dintre cei mai scumpi jucători ai lumii
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Decizia finală: ce se întâmplă cu unul dintre cei mai scumpi jucători ai lumii

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După o perioadă considerabilă, de mai bine de 18 luni, în care zvonurile l-au plasat plecat de pe „Santiago Bernabéu”, Vinícius Júnior a ajuns la o concluzie și cele două părți și-au prelungit înțelegerea, între timp valabilă până în 2032. Finalul unei telenovele care a durat peste 18 luni: Vinícius Jr. şi-a prelungit joi contractul cu Real Madrid. Brazilianul este acum sub contract cu clubul de fotbal din Spania, până în 2032.

Vinícius Júnior s-a decis: rămâne la Real Madrid (FOTO: EPA)
Vinícius Júnior s-a decis: rămâne la Real Madrid (FOTO: EPA)

„Real Madrid C. F. şi Vinícius Jr. au convenit asupra prelungirii contractului jucătorului nostru, care rămâne sub contract cu clubul până la 30 iunie 2032”, se arată pe site-ul clubului madrilen. Întorcându-ne în timp, Vinícius a ajuns la Real, în iulie 2018, la vârsta de 18 ani. În cele opt sezoane în care a purtat, până acum, tricoul madrilenilor, a disputat 375 de meciuri, în care a marcat 128 de goluri şi a câştigat 14 titluri: două Ligi ale Campionilor, trei Cupe Mondiale ale Cluburilor, două Supercupe ale Europei, trei titluri de campion în Primera División, o Cupă a Regelui şi trei Supercupe ale Spaniei.

A speriat suflarea madrilenă, după ce a șters tot ce ținea de Real

„Opt ani pe Bernabéu sunt prea puțini. Încă șase ani și pentru totdeauna”, a fost reacția lui  Vinícius, adăugând: „Vă iubesc. Mulțumesc fanilor, președintelui, lui Mourinho, lui Juni Calafat, lui José Ángel Sánchez, jucătorilor și întregului club”. Deznodământul vine, însă, după o perioadă care a ridicat mari semne de întrebare suflării madrilene, după ce, miercuri, Vinícius a eliminat de pe profilul său de Instagram toate postările și chiar și fotografia de profil - o mișcare care, pe fondul „telenovelei” reînnoirii contractului, a fost interpretată ca un semnal alarmant pentru madrileni, însă retrospectiv ar putea fi una strategică pentru negocieri. Cert este că, între timp, atacantul a repus o fotografie de profil legată de Real Madrid, în care se vede numele său, numărul șapte pe spate și o vitrină cu trofee - un semn al apartenenței sale la club.

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