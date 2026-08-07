Decizia finală: ce se întâmplă cu unul dintre cei mai scumpi jucători ai lumii

După o perioadă considerabilă, de mai bine de 18 luni, în care zvonurile l-au plasat plecat de pe „Santiago Bernabéu”, Vinícius Júnior a ajuns la o concluzie și cele două părți și-au prelungit înțelegerea, între timp valabilă până în 2032. Finalul unei telenovele care a durat peste 18 luni: Vinícius Jr. şi-a prelungit joi contractul cu Real Madrid. Brazilianul este acum sub contract cu clubul de fotbal din Spania, până în 2032.

„Real Madrid C. F. şi Vinícius Jr. au convenit asupra prelungirii contractului jucătorului nostru, care rămâne sub contract cu clubul până la 30 iunie 2032”, se arată pe site-ul clubului madrilen. Întorcându-ne în timp, Vinícius a ajuns la Real, în iulie 2018, la vârsta de 18 ani. În cele opt sezoane în care a purtat, până acum, tricoul madrilenilor, a disputat 375 de meciuri, în care a marcat 128 de goluri şi a câştigat 14 titluri: două Ligi ale Campionilor, trei Cupe Mondiale ale Cluburilor, două Supercupe ale Europei, trei titluri de campion în Primera División, o Cupă a Regelui şi trei Supercupe ale Spaniei.

A speriat suflarea madrilenă, după ce a șters tot ce ținea de Real

„Opt ani pe Bernabéu sunt prea puțini. Încă șase ani și pentru totdeauna”, a fost reacția lui Vinícius, adăugând: „Vă iubesc. Mulțumesc fanilor, președintelui, lui Mourinho, lui Juni Calafat, lui José Ángel Sánchez, jucătorilor și întregului club”. Deznodământul vine, însă, după o perioadă care a ridicat mari semne de întrebare suflării madrilene, după ce, miercuri, Vinícius a eliminat de pe profilul său de Instagram toate postările și chiar și fotografia de profil - o mișcare care, pe fondul „telenovelei” reînnoirii contractului, a fost interpretată ca un semnal alarmant pentru madrileni, însă retrospectiv ar putea fi una strategică pentru negocieri. Cert este că, între timp, atacantul a repus o fotografie de profil legată de Real Madrid, în care se vede numele său, numărul șapte pe spate și o vitrină cu trofee - un semn al apartenenței sale la club.